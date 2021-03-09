巷仔內／抗議張銘清一戰成名 王定宇從政有個夢想
記者胡宥心／特稿
2021-03-09 20:00:30
《鏡週刊》今（9）日爆料，已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳有疑似同居情事，據了解，顏若芳第一時間向黨部強調他們是「房東與房客」的關係，王定宇也澄清說太太知情、企圖止火。不過，王定宇身為黨內新興派系「湧言會」的召集人，如今陷入「房客疑雲」，也讓去年4月海派轉型湧言會以來爆發最大危機。
王定宇議員出身，早期主持廣播練就好口才，2008年他利用廣播號召帶頭抗議當時來台訪問的前海協會副會長張銘清，如影隨形抗議，讓他一戰成名。外型加上口條，讓他在台南選戰很吃香，不過因為台南地方派系複雜，2011年他角逐黨內立委失利，直到2016年才成功上演王子復仇記，還拿下當年第一高票立委，進入國會。王定宇進入國會後，深耕國防外交委員會，要在外交國防需要下苦功，不但要熟悉軍方複雜生態系統，更有許多接觸機密預算、軍購的機會。不過，王定宇個性使然，加上需要在民眾不甚熟悉的外交國防上爭取曝光，需要更多著力，黨內對於王的「求曝光」行為有褒有貶，有人私下抱怨王愛打卡，恐曝光軍事考察機密。但也有一派人士認為王定宇很認真，深耕專業領域，又兼顧地方選民服務。派系部分，王定宇口才便給，因而成為三立政論節目常客，漸漸與三立董座林崑海一派的黨內人士越走越近，當海派轉型成黨內剛性派系湧言會時，王定宇更是首席大將，成為派系核心人物。從政路從台南開始的王定宇，連任立委後，更有一個放眼台南市長的夢。2018年台南市長選舉，他角逐黨內初選失利，敗給現任市長黃偉哲，初選敗陣後，他直接表態支持黃偉哲，不過他始終有台南市長參選夢，這次被週刊爆出疑似同居顏若芳，儘管兩人異口同聲是房東房客關係，但仍要面對後續質疑聲浪，尤其在台南複雜的派系地盤中，這次事件會成為王定宇市長路的絆腳石？還是成功化解危機？就看後續事件發展與王定宇之後的政治表現。