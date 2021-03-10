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二手鞋便宜賣！客竟提「奇葩要求」　網看傻：感覺不單純

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 07:31:49｜2021-03-10 07:31:54

▲有女網友透露，她在蝦皮轉售自己的7成新布鞋，只便宜賣180元，沒想到竟遇到客人提出「1奇葩要求」，讓她相當傻眼。（示意圖／取自pixabay）
▲有女網友透露，她在蝦皮轉售自己的7成新布鞋，只便宜賣180元，沒想到竟遇到客人提出「1奇葩要求」，讓她相當傻眼。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

如今拍賣網站與APP頻繁，除了專業網拍賣家會上架商品出售外，不少人也會將自己用不到的東西PO到各大平台轉賣。而近日就有一名女網友透露，她在蝦皮上轉售自己的7成新二手布鞋，只便宜賣180元，沒想到竟遇到客人提出「1奇葩要求」，讓她相當傻眼，而眾網友看後也全愣住，不禁直呼「感覺不單純」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出數張對話截圖，畫面可見，一位客人傳訊詢問「女生穿的嗎？」她則回應「是女生穿的啊！如果有要，可以直接下標喔！」客人接著又問「只有這雙可選嗎？」她表示「目前是喔！」

▲有女網友透露，她在蝦皮轉售自己的7成新布鞋，只便宜賣180元，沒想到竟遇到客人提出「1奇葩要求」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
▲有女網友透露，她在蝦皮轉售自己的7成新布鞋，只便宜賣180元，沒想到竟遇到客人提出「1奇葩要求」，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

沒想到，下秒客人竟詢問原PO「可買鞋送襪子嗎？」讓她瞬間傻眼，直問「二手的你要？」對方則說「不知道可以嗎？」原PO不敢置信再次詢問「我穿過的，你可以？」客人反問「你介意嗎？」讓她只好尬回「不介意...」但內心其實百思不解，直呼「我錯了嗎？我只是不想浪費東西，加減便宜賣給有需要的人而已...我到底遇到了什麼？」

問題一出，網友也全看傻，紛紛留言「假買鞋真足控，好噁」、「遇到變態了吧...」「要二手襪，感覺不單純」、「我也曾經賣一雙女鞋，對方還跟我問可不可以連我示範拍照時穿的那雙褲襪一起賣」、「什麼怪咖都有」、「醉翁之意不在酒，變態真多」、「重點是襪子...鞋子根本不重要...」「原來二手襪有人要啊！傻眼」、「遇到有癖好的」。（編輯：許苡晴）

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