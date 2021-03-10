哈利梅根專訪大損自身形象！英民調：逾5成要求剝奪頭銜
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-10 11:49:43｜2021-03-10 12:09:53
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利（Prince Harry）、梅根（Meghan Markle）接受歐普拉的專訪內容於日前播出，英國媒體《每日郵報》進行民調，發現大部分的受訪者認為哈利、梅根在「不對的時間說了錯話」有損王室聲譽因此不值得接受公帑資助；對梅根在節目中聲淚俱下的指控，多數受訪者也不認為那是實話。
《每日郵報》與民調公司JL Partners合作，對1000名成年人進行民意調查。統計發現，不只是哈利、梅根，其他王室成員，查爾斯王子、威廉王子的聲譽也受到打擊，女王雖然受到的影響較小但還是有所損傷。《每日郵報》報導指，哈利、梅根兩人的專訪對王室投下了震撼彈，更重要的是大眾（54%）認為他們讓女王感到失望，因此應該被剝奪公爵頭銜；近5成（49%）的受訪者甚至認為，哈利應該放棄繼承王位的權利；57%的受訪者認為，不應該為旅居海外的哈利與梅根提供資金與安全保障。對於哈利、梅根在節目中的表現，34%的受訪者覺得「不錯」；36%的受訪者認為「很糟」。有關哈利與梅根接受電視訪問，55%的人認為他們不應該這麼做、33%的人認為他們這麼做沒錯。62%的人認為，哈利與梅根將媒體的注意力（Media attention）視為要務，排在作為公眾人物的責任與服務義務之上，不是盡責的王室成員。哈利、梅根在訪談中分享在王室遭受的打擊，包括查爾斯王子拒接電話、王室擔憂亞契（Archie）的膚色以及梅根與凱特之間的矛盾，40%的人認為哈利與梅根說的是實話、29%的人不這麼認為，超過有3成的人無法作出評論。節目播出後，49%的人為對王室造成了不良影響、32%認為是哈利與梅根、19%無法評論。對於節目內容帶給個人的感受，41%的人感到失望、25%感到生氣、23%感到負面、21%感到驚訝。哈利與梅根在節目上的指控，部分與王室先前的聲明有所出入，對此，37%的人選擇相信王室、35%的人相信哈利與梅根，28%的人無法評論。梅根稱王室成員因為考量到亞契可能會有深膚色，而不願給予貴族頭銜。有關這項指控，41%的人不認為梅根「在王室中」是種族歧視的受害者，34%的人認為梅根是受害者；44%的人不認為梅根在「整個社會中」是種族歧視的受害者， 37%的人認為梅根是受害者。在「責任與服務義務」與「媒體注意力」，孰輕孰重的議題上，對於哈利與梅根，62%的人認為他們更重視媒體的關注，7%認為是責任與義務；對於女王與菲利浦親王，74%的人認為他們看重的是責任與義務、7%認為是媒體的關注。57%的人認為，哈利與梅根的專訪對君主制造成傷害；27%的人則不這麼認為。不過，雖然大部分的人認為專訪傷害了王室生育，但仍有50%的人不支持廢除君主制度、29%的人支持廢除君主制，與2020年1月的民調相比，君主制支持度大跌11%，但反對方僅上升4%。