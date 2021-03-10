快訊／新增1境外！為20多歲菲國男移工 無匡列接觸者
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-10 14:06:43｜2021-03-10 14:07:44
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案979)，為菲律賓籍20多歲男性移工，今年2月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。
指揮中心表示，個案入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月4日起陸續出現輕微咳嗽、發燒症狀，由集中檢疫所人員安排就醫採檢，並於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。指揮中心表示，國內今日新增1例境外移入COVID-19病例(案979)，截至目前累計179,243例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含177,322例排除)，其中978例確診，分別為862例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、936人解除隔離、32人住院隔離中。指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。