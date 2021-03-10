老舊大型水塔藏危機 施志昌協調將拆除
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-10 15:02:00
中市外埔的大甲新世界社區旁有一高度約二十公尺的老舊水泥製水塔，已廢棄多年未用，外表龜裂剝落恐影響周周住戶安全，社區居民多年盼拆除但無法取得建商同意書而無下文，經市議員施志昌多方協調後始取得建商同意書，今(10)日邀集中市都市發展局、外埔區公所等相關單位現場會勘，研擬拆除方式與期程，都發局表示，後續會儘速排定拆除，由於周遭巷弄狹窄，須由人工拆除，工期約20天，初估經費70萬元。
施志昌指出，過去由於當地無自來水，因此興建此大型水塔儲存水源。後來由於立法院副院長蔡其昌於海線地區爭取自來水接管，使得自來水普及率大幅提升，此處居民也有自來水可用。因此，有自來水以後此水塔就廢棄多年未使用，興建至今三十年也無人維護，不僅外表龜裂剝落，地表也有一點塌陷，恐危急周遭民眾安全。施志昌表示，因此，當地民眾也透過外埔大東里老人會會長高芳春來請託，期盼可以儘速拆除，然而，過去多年無法拆除之原因是因為需要建商同意書，當地居民一直無法取得，經過他多方協調後終於取得同意書，今會勘也希望相關單位能盡快拆除。都發局表示，過去很多地方沒有自來水時，就興建了相當多此種類型的水塔蓄水，近年都發局也已拆除不少。由於此水塔周遭上有台電電箱及其他電機設施，後續會與所屬單位協調後，儘速排定拆除。由於水塔設置處周遭巷弄狹窄，吊車無法進入，上半部須由人工拆除，工期約需20天，初估經費70萬元。