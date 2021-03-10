王定宇月繳8000住顏若芳家 鄭麗文：含不含「稅」？
記者吳承翰／台北報導
2021-03-10 15:00:13
周刊報導已婚的民進黨台南市立委王定宇和民進黨發言人顏若芳同進同出，兩人狀似同居情侶，國民黨團書記長鄭麗文今（10）日記者會中批評，此事凸顯蔡政府的居住正義玩假的，王、顏兩人更是對「青銀共居」做出最壞示範，且恐怕只有王定宇能以8千元價格在台北市租到房子，揶揄稱8千元租金是否為含「稅」的價格，「是『稅』前？還是『稅』後？」
昨日清晨周刊驚爆王定宇跟顏若芳同居後，直到今日兩人都未露面，最多以簡訊的方式發表聲明，但國民黨團逮到機會在傷口上撒鹽，上午還為此事開記者會，女性立委鄭麗文、陳玉珍都大加批評王的出軌行徑。鄭麗文指出，王定宇、顏若芳疑似誹聞案，凸顯了蔡政府居住正義、社會住宅政策根本是玩假的，在野時，蔡英文保證當選之後8年內蓋好20萬戶社會住宅，但執政滿5年的今天，內政部所公布的數字只有1萬戶，完成度只有5%。鄭麗文接著說，顏若芳租給王定宇全新完工的房子，恐怕也只有民進黨立委能夠用8千元的低價租到。她也揶揄，全新裝潢、含家具、還附早餐，甚至有專人、專車接送，她意有所指地說「這8千元的租金是含『稅』價格？是『稅』前？還是『稅』後？」鄭麗文進一步質疑，顏若芳年僅35歲，只是一個政黨發言人，就能坐擁2棟豪宅還能當包租婆，凸顯台灣炒房亂象的根源之一來自於政治人物，她說民進黨信誓旦旦要解決台灣年輕人買房租屋問題，王定宇、顏若芳卻做出「青銀共居」的最壞示範，民進黨還推得下去嗎？立委陳玉珍則表示，民進黨執政以來的發言人系統出包頻頻，從總統府前發言人丁允恭、行政院前發言人丁怡銘，到黨發言人顏若芳，一再成為國人關注的焦點，讓她不解民進黨選才標準到底在哪。陳玉珍表示，當過一任市議員的35歲民進黨中央發言人，坐擁台北市兩套房，這對時下年輕人來說，相當辛酸，這也涉及財產申報、居住正義等嚴肅問題，蔡政府應向人民說清楚、講明白。