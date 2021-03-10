柿子挑軟的吃？台鐵鶯歌站沒電梯 身障者欲哭無淚
記者陳志仁／新北報導
2021-03-10 20:13:22
柿子挑軟的吃？台鐵鶯歌站因施工而封閉第二（北上）月台的電梯，卻貼出公告要求行動不便又想要搭車的旅客，必須搭車到桃園或山佳、樹林換車後轉搭列車，引發民怨；新北市議員蘇泓欽認為此舉簡直是異想天開，呼籲台鐵應該加派服務人員幫助行動不便的旅客進出。
台鐵運務處今（10）日晚間回應，目前已經請施工廠商儘速的趕工，預計3月25日可完工，以降低民眾的不便，其次將增設爬梯機因應，廠商將於3月12日到場實際的測試爬梯機，也會請愛心的志工協助；至於裝設爬梯機前，還是只能請行動不便的旅客，搭車到桃園或山佳、樹林換車後轉搭列車回鶯歌站第一月台，也請民眾見諒。蘇泓欽指出，這種要求民眾搭車到下一站再轉回搭乘電梯、搭車的作法，前所未聞，況且搭車一來一往也會浪費不少時間，尤其在離峰時段，想要出個站卻可還要多花上超過半小時舟車勞頓的時間，對行動不便人士也太過煎熬；建議台鐵在鶯歌火車站電梯施工期間，應該加派志工或服務人員，協助行動不便旅客進出月台，而不是一味把問題丟給民眾自行解決。鶯歌車站兩個月台均僅設有電梯而未設置電扶梯，台鐵在最新的規畫案中將增設月台電扶梯，但電扶梯還沒開始動工，台鐵就著手更新電梯，反而造成民眾相當大的不便；台鐵日前貼出公告指出，為配合第二（北上）月台電梯更新工程，將封閉第二月台電梯及北邊樓梯，同時要求旅客「換站、換月台後再折返搭電梯」的離譜作法，引發民眾抨擊「不夠人性」。根據台鐵運務資料顯示，台鐵鶯歌站在2020年進站316萬8444人次、出站316萬8394人次，每天平均有1萬7361人次進出鶯歌車站，由於現有的第三代鶯歌車站是在2003年啟用，部分軟硬體設備已嫌老舊，台鐵正規畫軟硬體設備更新及站體美化。