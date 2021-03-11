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福原愛、江宏傑陷婚變疑雲　網友相信哪一方？

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-11 17:48:02

▲福原愛（右）突然發表負面文章，引發關注，左為丈夫江宏傑。（圖／江宏傑微博）
▲福原愛（右）、江宏傑傳出婚變。（圖／江宏傑微博）
昔日甜蜜的桌球夫妻福原愛、江宏傑，近日屢傳婚變，甚至遭日媒連環爆出福原愛與神祕男出遊、過夜，以及壓垮婚姻的原因來自江宏傑的語言暴力，《NOWnews今日新聞》以此做了為期4天的民調，來看看網友們比較相信哪一方。
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大部分的網友都認為福原愛、江宏傑被爆出婚變，是來自雙方都有問題。據日媒近日來接連的爆料，有目擊到福原愛與神祕高壯男一起出遊，雖然福原愛事後發聲明，自稱住同一家飯店，不同間房，但依舊難平外界撻伐；而江宏傑也被爆時常對福原愛語言暴力，看起來夫妻傳出婚變，應該是冰凍三尺非一日之寒。
▲福原愛最新訪問曝光。（圖／福原愛推特）
▲▼福原愛（上圖、下圖右）、江宏傑被爆婚變，事件鬧得沸沸揚揚。（圖／福原愛推特、江宏傑臉書）
▲原PO也接著說「福原愛、江宏傑這對夫妻，剛好在同個職業奮鬥，因此格差婚更容易被放大詮釋」。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
位居第二名的是網友們比較相信江宏傑那一方，在福原愛發完聲明為與異性友人出遊道歉，撇清外遇說後，江宏傑隨即溫情喊話，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。」深情表示，雙方的情感不會消失，似乎打動了許多人的心。
▲福原愛、江宏傑陷婚變疑雲　網友相信哪一方？（圖／NOWnews民調）
▲福原愛、江宏傑陷婚變疑雲，網友相信哪一方？（圖／NOWnews民調）
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