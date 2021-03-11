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▲▼福原愛（上圖、下圖右）、江宏傑被爆婚變，事件鬧得沸沸揚揚。（圖／福原愛推特、江宏傑臉書）

我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。」深情表示，雙方的情感不會消失，似乎打動了許多人的心。

▲福原愛、江宏傑陷婚變疑雲，網友相信哪一方？（圖／NOWnews民調）

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