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國民黨籲正視高雄治安　高市警局：刑案破獲率六都第三

中央社

2021-03-11 18:47:26

▲保安大隊自也昨(10)日起，每日編排路檢點勤務12處，動用警力48人次，針對治安熱區及熱點加強治安作為，提高見警率，以嚇阻街頭暴力，穩定民心。（圖／保安大隊提供）
▲高市警局稱今年1月迄今高市刑案破獲率98.53%，六都第三；暴力犯罪破獲率也有六都第二。（圖／保安大隊提供）
（中央社記者洪學廣高雄11日電）中國國民黨今天開記者會質疑高雄治安敗壞，且中央重視度比前市長韓國瑜時期更低。高市警局回應，今年1月迄今高市刑案破獲率98.53%，六都第三；暴力犯罪破獲率也有六都第二。
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高雄日前發生多起槍擊案，治安問題備受關切。國民黨今天召開記者會，國民黨文傳會主委王育敏呼籲市長陳其邁提出具體改善政策、內政部長徐國勇則應比照前市長韓國瑜任內對高雄治安的重視度，嚴加督導治安，還給人民基本的人身安全。
對此，高雄市政府警察局提出數據反駁，市警局指出，經統計高市民國109年刑案發生數較108年減少1390件，破獲率96.68%，較108年增加2.37%；暴力犯罪發生數較108年減少12件，破獲率110.53%（含以前未破的案子），較108年增加10.53%；竊盜案發生數較108年減少757件，破獲率100.96%，較108年增加2.29%。
市警局也統計今年1月迄今，刑案破獲率為98.53%，排名六都第三；暴力犯罪破獲率為100%，與台中市並列六都第二；槍擊案發生2件，較去年同期減少2件，且都在短時間內偵破。據此統計可知，高市刑案仍有下降趨勢。
市警局表示，將持續針對可能衍生犯罪場所、路段不定時執行臨檢、路檢、機動盤查，並強化各項偵防犯罪作為，針對易滋生事端黑道幫派、不良組合全力蒐報檢肅，積極查緝非法槍械及毒品犯罪，與市府執行「第三方警政」，以行政干預手段阻斷不法金流，刨除犯罪者經濟來源。（編輯：黃世雅）1100311
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