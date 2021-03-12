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房地合一稅2.0上路前 房仲業預估將掀起逃命潮

中央社

2021-03-12 08:23:49

房地合一稅
▲行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，修正「短期持有」定義，個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%；全案將送立法院審議。圖為民眾經過房仲業者店外，關注售屋資訊。中央社記者施宗暉攝 110年3月11日
（中央社記者蔡芃敏台北11日電）行政院今天通過房地合一稅2.0修法，房仲業者指出，由於修正草案有日出條款，預計正式上路前將有一波逃命潮。
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為了抑制短期炒房，行政院會今天通過房地合一所得稅法修正草案，修正「短期持有」定義，個人、法人持有2年內賣房將課45%，3至5年內課35%，並設「日出條款」，全案將送立法院審議。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，政府祭出打炒房措施，受此影響，房市多頭已開始趨緩，房地合一稅修法勢必影響房市，不過，認為政府打炒房措施不至於將多頭打入空頭市場。
她說，由於有日出條款，預計正式上路前將有一波逃命潮，急買、急賣將導致市場交易量放大，不過長期來看，因交易成本大增，房地合一稅將導致房市量能萎縮。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一上路之後，短買、短賣之間成本大幅提高，投資購屋行為確實減少許多。因此，若房地合一稅修正通過，將改變短期持有定義，形同緊箍咒再縮緊，可能讓短期投資客更加頭痛。
屋比房屋總監陳傑鳴則認為，新版房地合一稅延長重稅閉鎖期來調整市場，對買、賣方短期將產生心理衝擊，看跌房市、保守看房市的民眾勢必會增加，不過，房價是否反轉下跌，長期還是要看實際供需與政經的變動狀況，才可以知曉。
徐佳馨說，在低利環境下，房價不易大跌，「沒有買賣沒有傷害，沒有交易就沒有漲跌」。不過，某些市場的價量會出現窒息盤，舉例來說，雙北房價已高，若高額稅金侵蝕獲利，將讓投資客移轉炒作地區。或是將資金移至其他更高報酬投資，像是投入股市。
陳傑鳴則說，新版房地合一稅設計「日出條款」，新法上路前購買「成屋」投資客影響並不大，對購買「預售」產品受到較明顯衝擊，特別是這幾年投資客著墨較多的中小坪數產品，預售轉售賣壓攀升機會最大。
張旭嵐分析，根據數據顯示，過去境內法人不論持有年限長短，併入營所稅申報、適用20%，法人囤房及短期交易比例都比自然人高。少數以短期買賣為目的自然人，改用境內法人的名義購置不動產，以降低稅務成本，使境內法人成為房市短期交易大宗。認為當5年內課徵35%至45%稅率，會讓投資型交易量減少。
張旭嵐認為，修法將讓法人未來置產更加嚴謹，對投報率佳、地段好、具長期持有價值不動產將會成為搶手標的。（編輯：潘羿菁）1100311
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