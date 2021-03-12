日媒爆福原愛回台後計畫 網一聽氣炸：沒顧及江宏傑感受
娛樂中心／綜合報導
2021-03-12 09:40:49｜2021-03-12 09:42:54
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日媒《Sponichi Annex》昨（11日）報導，有知情人士披露福原愛的真心話，指她曾向身邊友人強調：「下次回日本的時候，我會把孩子都帶回來。」爆料者說：「她（福原愛）這趟回台灣，似乎就打算馬上帶孩子回日本。」福原愛還說，希望讓女兒「Aila醬（小小愛）」、兒子「Kou君（小小傑）」在日本接受幼兒園入園考試，為他們準備最適合的教育環境，此舉被解讀一直在為離開江宏傑、獨自帶兒女生活做安排，友人說：「她預計今年春天展開全新生活。」事實上，福原愛先前在日本朝日電視台節目《徹子的部屋》上，即表明未來工作重心將轉回日本，「因為已經到小孩要念幼兒園的時候了！」（編輯：楊穎軒）
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