藍營黨魁選舉民調外流惹議 黨內人士批：江啟臣當家鬧事
記者余祥／台北報導
2021-03-12 12:42:00｜2021-03-12 12:52:45
國民黨主席之爭白熱化，近日國民黨外流一份全黨員民調，顯示黨主席一戰若呈現一對一態勢，現任黨主席江啟臣將順利連任，但這份民調引發黨內各陣營不滿，認為違反選務中立。黨內人士質疑，該民調明顯是黨中央釋放的大內宣，媒體做民調很合理，但江啟臣還在當主席，卻把同黨同志當敵人，做民調貶抑他人，這種鬥自家人的作法，「根本是當家鬧事。」
國民黨預定7月改選黨主席，江啟臣已經表態爭取連任，中廣董事長趙少康、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜都是可能參選的熱門人選。近日黨主席選舉相關民調滿天飛，但近日國民黨中央外流一份黨員民調，引發爭議，該黨員民調顯示，黨主席選戰若呈現一對一態勢，江啟臣無論是對戰前新北市長朱立倫、中廣董事長趙少康或是前高雄市長韓國瑜，江啟臣都將勝出連任，雖然江啟臣今（12）日否認這份民調是黨中央所做，不過仍無法平息黨內質疑。國民黨智庫副董事長連勝文辦公室發言人錢震宇批，這種作法完全違反選務中立，黨中央怎能容許這種做黨主席選舉民調，不該嚴查嗎？錢震宇更說，所謂無私，就是至少要保持黨機器中立，若這點都做不到，又怎能保證未來選務公平？黨內人士也質疑，雖然江啟臣否認是黨中央所做的民調，但只有黨中央有黨員名冊及手機電話，該份外流的黨員民調是手機加上市話抽樣，黨中央露餡了。黨內人士說，黨中央釋放全黨員民調就是要大內宣，提醒黨內勢力，江啟臣的全民調雖然沒有穩贏，但因為黨內結構封閉，「江啟臣還是有機會贏得黨內選舉。」不過，該人士也提醒，「這樣的操作會有相當大的後座力。」該民調眾所皆知是黨中央釋放抵銷江啟臣民調低的大內宣。到底是用黨的資金做民調，塑造個人優勢，還是自費？若是自費，黨員名冊就是公器私用。該人士說，媒體做民調檢驗很合理，但江啟臣還在當主席，把同黨同志當敵人，做民調貶抑其他可能參選者，這種鬥自家人的作法，「根本是當家鬧事。」有熟悉黨內的民調專家指出，這份民調既沒有調查單位，也沒有發表單位，而且還是一個月前左右的調查，直到3月11日被報導出來，大幅違反了可信民調的基本原則，民調還是要以機構、跟長期滾動追蹤的數據才準，否則，如這份民調跟外界民調結果大相徑庭，可信度相當低。