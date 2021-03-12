航運業今年發展如何？老董「一席話」曝 謝金河：有看頭
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 14:02:50
因為疫情影響，去年意外促成貨櫃市場「供不應求」的大熱行情，不過後續也遭遇大波動。但究竟今年的航運股前景如何？財信傳媒董事長謝金河聽完台驊董事長顏益財的一席話後，認為相當「有看頭」。
謝金河分析，到3月10日為止，上市上櫃公司公布二月營收，全體上市櫃公司營收達2.6兆元，寫下同期歷史新高，這當中最搶眼的是貨櫃運輸三雄，長榮海運296.29億元，創歷史新高，比去年同期增加125%，陽明海運2月208.28億元，比元月的204.46億元還高，前兩個月營收比去年同期成長74.8%，萬海航運前兩個月營收258.08億元，比去年同期成長122.5%。2月正值農曆過年，2月營收能比元月營收更成長的只有貨櫃航運股。不過營收公布後，貨櫃航運三雄股價表現很理性，三家公司股價都在平盤附近，相較於中國的中遠海控大漲11.37%，海豐國際創23.7港元歷史新高，南韓的現代商船股價從2120大漲到24050韓元，股價上漲10.34倍；日本的三船三井，日本郵船全都大漲，再創歷史新高紀錄，丹麥的馬士基也大漲邁向新高，台灣的貨櫃運輸股表現最理性。謝金河也認為，今年最撲朔迷離的產業恐非貨櫃航運莫屬，去年是貨櫃航運大翻身的一年，在慘了10年，全球哀號遍野聲中，疫情意外扭轉頹勢，貨櫃運輸從第三季開始好轉，第四季大好，今年第一季可能會好到出乎大家意料之外，第二季可能也不差，但下半年會如何？大家都沒有把握，市場對股價表現很克制。謝金河隨後透露，自認是航海王的台驊董事長顏益財告訴他，這是他進入這個行業卅幾年，從來沒有見過的好景，他認為景氣會比大家預期還久，因為壞了十年的景氣，船舶不夠，現在大家努力造新船，可能也要一兩年或兩三年，疫情影響碼頭裝卸作業，但疫情緩和後，經濟解封帶來的貨物吞吐量更會大幅增加，運價仍然會十分硬朗，他對景氣非常有信心。謝金河又提到，這兩天遇到義美食品高志尚董事長，對方也透露義美今年有兩樣產品出口到美國突然大好，珍珠奶茶冰棒一次出200個貨櫃，一個貨櫃裝68400支冰棒，小泡芙也是一次出200櫃，謝金河有些不解，於是便問及，「美國人怎麼這麼能吃冰棒？」高董事長則稱，很多人不能出門，抱著冰棒吃，且三月碼頭塞港現象會逐漸紓解，但運價仍然很硬朗。這是業者與客戶端的看法。最後，謝金河認為，今年貨櫃運輸股業績會非常亮眼，但股價會在籌碼面，基本面，技術面，及景氣面多方較勁，貨櫃三雄今年的股價變化一定會很有看頭。（編輯：潘毅）