快訊／境外確診增6例！分別自美、菲、法及英國來台

零新增確診才1天，中央流行疫情指揮中心今（12）日又傳出壞消息，發言人莊人祥公布國內今日新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國(案980)、菲律賓(案981、984、985)、法國(案982)及英國(案983)入境。

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指揮中心表示，案980為居住美國之墨西哥籍20多歲男性，今(2021)年1月20日曾有喉嚨痛症狀，1月22日於美國檢驗COVID-19陽性，2月6日及2月8日再次採檢為陰性。個案2月13日來臺工作，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至3月6日，因工作需要，3月10日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31，次日核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境至今無症狀，已掌握接觸者16人，列自主健康管理。

指揮中心表示，案981為菲律賓籍30多歲男性移工，今年2月17日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月2日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理，3月10日自主健康管理期滿，因工作需要，由仲介安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值30，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境至今無症狀，已掌握接觸者3人，其中2人列居家隔離，1人列自主健康管理。

指揮中心表示，案982為法國籍50多歲男性，今年1月12日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，因返國需要，3月10日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，次日再驗Ct值34，血清抗體IgM及IgG皆陽性)。個案入境至今無症狀，已掌握接觸者3人，列居家隔離，個案在臺期間之其他活動史及接觸史調查中。

指揮中心表示，案983為英國籍40多歲男性，今年1月1日曾在英國確診COVID-19，3月10日來臺工作，有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月11日進行專案採檢，於今日確診(Ct值39，血清抗體IgM、IgG皆陽性)。個案入境至今無症狀，同班機前後二排座位旅客均在集中檢疫、機組員皆已離境，故無需匡列接觸者。

指揮中心表示，案984、985均為菲律賓籍20多歲男性，今年2月17日來臺工作，皆有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，期滿後再至其他住所自主健康管理至3月10日。2人因工作需要，3月11日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值分別為32及34，次日再驗核酸皆為陰性，案984血清抗體IgM陰性、IgG陽性，案985血清抗體陽性但IgM及IgG皆陰性)。2名個案入境至今無症狀，已掌握接觸者12人，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計180,357例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含178,121例排除)，其中984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。