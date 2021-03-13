菲國街友相戀24年圓夢結婚！婚紗照曝光感動眾人

與相愛的人結婚是許多人夢寐以求的事，但對三餐都難以為繼的街友而言卻難如登天。根據《四方報》報導，一對菲律賓街友情侶相愛24年，卻一直無力舉辦婚禮或辦理結婚登記等手續，一名理髮師發現他們的愛情故事後決定伸出援手幫他們辦一場浪漫的婚禮，婚紗照曝光後也感動不少人，直呼「真愛不分貴賤」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，50歲的Rosalyn Ferrer和55歲的Rommel Basco相愛已經24年，共同育有六名子女，一家人平時住在垃圾場附近的廢窟，每天為了三餐而奔波的他們，根本不敢想「結婚」這樣的事。

直到某天，兩人在家附近收集回收垃圾時，意外與住在附近的理髮師Richard Strandz 聊起天來，在得知兩人的愛情故事後，Richard 決定出資贊助，幫這對情侶圓夢。他聯繫了自己婚禮顧問的朋友，協助他們辦理結婚登記、拍攝婚紗照、並資助他們的婚禮費用。

Richard Strandz接受《每日郵報》報導時表示：「我發現他們已經一起生活超過20年，卻沒辦法負擔一個簡單的小婚禮。他們的故事深深打動我…真愛應該被讚揚和慶祝，不論你是富有或貧窮，這都具有特殊的意義」。

新娘Rosalyn Ferrer表示：「我小時候曾夢想能辦一個屬於自己的白色婚禮，但這個想法己經被我遺忘許久。我們一直沒有足夠的錢，每天都為了三餐忙得焦頭爛額」。現在，有機會圓夢結婚她感動的說：「我感到非常幸福，也很感恩」。