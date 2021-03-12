眷村道路養護成三不管地帶 合群新城道路刨鋪等了快10年
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-12 16:13:15
高雄左營眷村道路因權管屬國防部，道路長年失修，市府也難以介入，成為三不管地帶，高雄市長陳其邁今（12）日到海富路視察道路重新刨鋪的施工狀況，等了將近10年，居民總算將有平整的道路客使用，陳其邁說高雄市所有的眷村的道路養護，由市政府來負責，但也希望國防部應該匡列一筆道路養護預算。
工務局養工處科長林宜俊表示，市長上任之後對眷村的通行品質非常重視，所以特別指示工務局來著手籌備這個工程，此次改善的路段是海富路跟海平路，總工程經費約394萬，總改善的長度大約是1.6公里，面積是9,000平方公尺，預計將施工到今日晚上10點，在一天內就把它完成，而這也是在近期市府投入眷村道路改善規模最大的一次，而相關養護除了道路之外，還有包含一些排水系統及污水下水道系統，所以經費部分還在跟國防部軍備局持續溝通中。永清里長郭鎮國的妻子就是合群里長倪同慧，夫妻里長一同服務地方多年，郭鎮國表示，合群新村約有1,192戶，101年大家搬過來後道路就幾乎沒有重新刨鋪過，道路狀況並不好，非常高興獲得市長陳其邁的重視，讓這邊的居民終於有一條平坦的道路可以出入。高雄市長陳其邁表示，市區眷村裡面的道路養護，到底歸誰負責？這個是長久以來的問題，過去常常會發生地方說這是軍備局的土地，所以找國防部，國防部又說這個是地方，就變成一個三不管地帶，道路的品質就欠缺維護。陳其邁說，所以去年在議會接受質詢的時候也下令，以後眷村的道路就由市政府來負責養護，預算市政府再來跟軍方協調，這個問題先前在行政院時就已經跟前國防部嚴德發部長談過，長久以來的問題要解決，建議國防部應該依各縣市眷村道路面積匡列一筆預算，提供給地方政府養護，假如養護額度超過，則由市政府自己來負擔，這樣就不會每次都要會勘都要找立委、找議員，釐清這個錢到底誰要出，權責糾葛不清，吃虧的還是住在眷村的市民，解決這個爭議就由高雄市政府先來做，先把市民服務好再說。