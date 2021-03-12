醫美名醫詹富盛不滿遭媒體霸凌　臉書怒批：博取點擊率

有「線雕教父」之稱的詹富盛，是許多藝人的御用醫美醫師，他4年前為熊姓婦人進行拉皮手術，不料手術中出現麻醉意外，熊姓婦人在緊急送醫25天後仍不治身亡。詹富盛日前在臉書寫下千字文章，表示當時已與家屬和解，但近日卻遭到某些媒體惡意攻擊，讓他相當憤怒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹富盛日前在臉書發千字文澄清。（圖／翻攝詹富盛臉書）

× ▲詹富盛日前在臉書發千字文澄清。（圖／翻攝詹富盛臉書）

▲詹富盛強調4年前已和家屬達成和解。（圖／翻攝詹富盛臉書）