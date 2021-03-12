醫美名醫詹富盛不滿遭媒體霸凌　臉書怒批：博取點擊率

有「線雕教父」之稱的詹富盛，是許多藝人的御用醫美醫師，他4年前為熊姓婦人進行拉皮手術，不料手術中出現麻醉意外，熊姓婦人在緊急送醫25天後仍不治身亡。詹富盛日前在臉書寫下千字文章，表示當時已與家屬和解，但近日卻遭到某些媒體惡意攻擊，讓他相當憤怒。
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詹富盛在臉書上表示：「4年了，我一直沉默沒有對當年意外事件的相關不實報導發言過，因為對於某些媒體惡意杜撰添加的虛構情節，在遺憾與自責中的我實在沒什麼心情去理會或說明。」他指出自己雖然沒有出面澄清，但並非是默認，不滿批評：「這些不實報導被二次創作加以渲染，形同消費一個遺憾事件以博取點擊率，甚至也可能影響到本人正對於不實媒體所提出的訴訟之法官心證。」
有媒體報導該事件是因巨量抽脂6000～8000cc導致病患瀕死，詹富盛澄清事實上這個事件是臉部拉皮手術，完全沒有抽脂行為。對於報導指出家屬意外低調，他解釋：「本人與此事當事人是多年老友，事發後本人即迅速溝通並取得家屬理解，也立即承擔賠償責任。家屬不願意被媒體炒作心態很正常合理，卻被莫名質疑不尋常？」詹富盛也坦承自己有疏忽的地方，「事情的確是我的不對，不應該心軟接受業主資方要求，提早在診所完成登記前偷跑，並且依其意願更換跟刀團隊成員，這些都是最後我該蓋括承受的，於是我承擔了和解賠償，司法責任與行政處分。」