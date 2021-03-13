歐盟建議AZ疫苗加註警語？ 陳時中：由專家委員會決定
記者顏真真/台北報導
2021-03-13 11:43:37
歐洲傳接種AZ疫苗後出現血栓事件，部分國家緩打。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示，血栓在台灣發生率非常低，對於是否採納歐盟建議在疫苗上加註警語等？他說還是要由專家委員會來決定，但如果有相關可能副作用，當然在仿單及施打疫苗的時候清楚說明也是應該的。
歐洲傳出接種AZ疫苗的500萬人中，有30人出現血栓事件，其中奧地利有1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」，包含奧地利、義大利、丹麥、挪威等歐洲10國都為此緩打AZ疫苗，而亞洲地區的泰國隨後也跟進緩打。為避免血栓事件的風險，國內有醫師建議血栓病史的人不要接種AZ疫苗。陳時中日出席「第91屆國醫節第13屆台北國際中醫藥學術論壇」，他在會前受訪時指出血栓事件在台灣發生率很低，會再參考專家意見。對於AZ疫苗是否加註警語、調整施打對象等？他強調這還是要由專家委員會來做決定。他也提到不只AZ疫苗，所有疫苗的施打都需要持續觀察，但不會有特別觀察期，一旦有特殊的不良事件，有些國家可能停打時，可能就會有一段時間先觀察看看，就像去年流感疫苗施打時，有些國家有不良反應事件，有些地方也停打，但大部分都是先觀察1周，然後又重新啟動施打。至於傳出國內醫事人員疫苗接種意願低，陳時中則表示目前各醫院正在針對院內醫護進行調查，3月15日會將正確調查數據報告到指揮中心。
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