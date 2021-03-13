全球僑臺商逗陣挺旺來 高雄鳳梨酥超吸睛
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-13 15:23:32
宣傳台灣鳳梨及其相關加工製品，行政院僑委會特別舉行「全球僑台商逗陣挺自由旺來」記者會；邀集全球僑台商一起推動海外市場或推薦購買臺灣鳳梨相關產品。高雄市農業局也以2021「比利時國際風味品質評鑑」（iTQi）二顆星獎章的內門區農會的「龍鳳酥」及大樹區農會的「鳳荔酥」，分享給與會的全球台商華商商會代表試吃，普獲僑界台商們的青睞。
「全球僑臺商逗陣挺臺灣自由鳳梨」記者會12日，邀集世界臺灣商會聯合總會、世界華人工商婦女企管協會及世界華商經貿聯合總會等三大僑臺商組織，運用其海內、外分會網絡及組織平臺，配合僑委會推動海外市場或推薦購買臺灣鳳梨相關產品。高雄市政府、嘉義縣政府的農業主管機關應邀出席，並在現場展示當地的農產加工精品。農業局代局長王正一表示，這次帶來高雄市獨家限定的「龍鳳酥與鳳荔酥」，希望全球台商鼎力支持，藉由各商會代表在各國際市場的佈局與經營，能協助高雄引以為傲的鳳梨酥與各式精緻農產加工品，推廣到全球五大洲市場。農業局表示，高雄的水果品質優良，以「高雄首選」品牌強調農產精品，已逐漸為國內外的消費者所接受。近年以來高雄市積極拓展農產品外銷市場，包括參加東京國際食品展及中東國際食品展，以及於新加坡、馬來西亞、加拿大當地超市辦理拓銷活動。相信國際疫情會逐漸穩定，而「高雄首選」的果品及加工品也會抓住機會積極邁進。