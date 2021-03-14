2021安聯小小世界盃足球賽開跑 增設公益列車回饋偏鄉
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-14 00:49:29｜2021-03-14 00:49:33
「2021安聯小小世界盃」去年因疫情影響停辦一年的台灣基層足球年度盛事今年確定復辦，設有U6、U8、U10、U12、U15等五個組別，並於即日起採取網路報名，預賽將採取分組循環賽及淘汰賽制，總決賽將暫定於7月17、18二天於台北田徑場爭奪金盃，總決賽仿照世界足球賽模式，冠軍隊除了可在重金打造的金盃上鑄上球隊名稱，安聯人壽更提供名額給U15前三名隊伍，讓有潛力、表現傑出的小選手們出國前往東南亞國家及德國受訓。
「安聯小小世界盃」今年邁入第八年，去年因疫情停辦，從2013年第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍高達1,108隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，培養出極具潛力的未來之星。「安聯小世足」舉辦八年來已培育出不少優秀足球人才，如第一屆參加印尼峇厘島足球夏令營的林偉傑、曾參加過2014慕尼黑、2016峇里島安聯訓練營的「高校怪物」吳彥澍等。經過審核通過獲選的小將可享食宿機票全免外，還能接受歐洲足球勁旅教練團的專業級特訓，並與來自全球各地同樣喜愛足球的青少年用球技互相交流，獲得親眼目睹世界級足球巨星風采的機會，還能前往觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽！為了能造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童，今年安聯人壽增設「公益列車足球體驗營」，預計前往澎湖、台東、宜蘭、馬祖四個縣市的偏遠鄉鎮，並結合迷你足球協會的力量除了贈送球具之外，也將指導在地對足球有興趣的學童。