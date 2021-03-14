才傳捷運站預告殺人 捷運車廂緊急對講機竟失靈？
記者丁上程／台北報導
2021-03-14 09:19:50｜2021-03-14 09:20:32
國民黨台北市議員耿葳表示，自己的助理昨（13）日在搭乘捷運板南線時，於車廂內遇到一名女子無故嚎啕大哭並下跪的情況。後來該助理使用車廂內的緊急對講機，想要與駕駛聯絡，結果卻發現無人回應，疑似對講機失靈。也讓耿葳批評，前天才有人寄恐嚇信預告將在捷運古亭站殺人，現在卻又傳出對講機失靈，若真的發生意外事件，恐怕後果無法收拾。
台北捷運公司也隨即作出回應，表示當時捷運行控中心的確有接獲對講機通話的通報，但司機回報「現場音吵雜，聽不清楚乘客聲音」，行控中心同時接獲捷警通知，有民眾反映列車內有旅客哭泣，行控中心立即通知台北車站站長至月台待命，列車停妥時上車確認，民眾反映該女性旅客已下車，站長及保全人員則在16時57分尋獲該旅客，經關心了解後，陪同旅客由台北車站出站。北捷表示，為求慎重事後也將該列車廂移至捷運機廠進行檢查，確認通訊設施沒有問題，初步研判可能是因為捷運列車在經過西門町、台北車站等大站之間，人潮眾多受到背景噪音影響，才導致司機無法清晰辨別旅客通報內容。北捷承諾，將全面檢視車站、車廂內通話等設備，確保旅客及系統安全。不過針對北捷的回應，耿葳表示板南線本來就是北捷的高運量路線，「若因環境太吵，就導致車廂內無法透過對講機即時反應，萬一有緊急、危險的狀況，難道車廂內的乘客要坐以待斃嗎？」耿葳要求北捷應立刻全面檢視車站、車廂內所有安全設備，確保民眾在任何情況下，能透過設備即刻求援。