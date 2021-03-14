林右昌剖完西瓜吃肉圓 陳其邁：讓他口齒留香回基隆
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-14 14:08:53
到底是北部肉圓好吃？還是南部肉圓對味？基隆市長林右昌的「24 小時不斷電」挑戰，昨（14）日晚間挑戰完畢後，在高雄市長陳其邁、立委許智傑及多位議員的陪同下，到鳳山區的北極殿參拜後並品嘗高雄的肉圓，高雄市長陳其邁笑說，元宵圓仔被他佔到便宜，這次就介紹他來吃高雄肉圓，讓他口齒留香回基隆。
基隆市長林右昌表示，我們舉辦了一個偉士牌南北大縱走，700多公里的挑戰行程，前天晚上9點從基隆台灣頭，昨天晚上8點半到達墾丁，這個行動就是希望行銷基隆在今年的10月2日到10月11日的城市博覽會，以及在9月19號在基隆要舉辦全國偉士牌的大會師。高雄市長陳其邁指出，右昌是好兄弟，拚觀光拚成這樣子，切西瓜從台灣頭騎到台灣尾，地方首長這種拚觀光的力道，這個紀錄大概可以保持十年、二十年，大概很難超過，而且還挖了高雄的一個寶，曾姿雯到基隆當觀光局局長，會用人也會用力施政，真的是很不簡單。林右昌笑說，這次從平地到高山，海拔超過3000公尺，溫差也差了差不多25度到30度，催油門催到現在手舉不太起來，所以要用湯匙或筷子吃肉圓，上次和其邁市長在愛河鐵達尼的姿勢新聞就報成這樣，現在如果其邁市長再餵我吃肉圓，這下事情就大條了，陳其邁也笑答「我們這裡是平權的城市」，引起現場哄堂大笑。林右昌說，黃捷議員在我的臉書上留言說高雄的肉圓最棒，許智傑委員也說鳳山的肉圓更是了不起，這次來吃肉圓其邁市長有在地優勢，所以特地帶來基隆民眾熟悉的丸進辣椒醬（馬露醬）、王冠牌（幸福）烏醋丶馬記齊魯蔴油，希望和鳳山的肉圓「蹦出火花」，看到一顆五塊錢的肉圓真的很驚訝，「這麼小顆真的叫做肉圓嗎？」，品嘗過後真的和北部的肉圓是截然不同的滋味。陳其邁笑說，林右昌市長元宵節常常嗆我們，說元宵圓仔比高雄好吃，「怎麼可以每次都讓他佔便宜」，所以這次就介紹他來吃文進仔肉圓，讓他聞香下馬，然後口齒留香回基隆，叫他以後講到肉圓的時候，是不是也小聲一點尊重一下，高雄其實還有很多美食，大家互補。