又收到變態性騷擾訊息 黃捷：持續蒐證中
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-14 16:05:35
挺過罷免危機的高雄市議員黃捷，近來又收到網友傳來的變態性騷擾訊息，黃捷昨（13）日在IG動態時報分享私訊截圖，並說「噁心假帳又來了」，對此黃捷今受訪時指出，自己處之泰然，不代表這樣錯誤的行為可以繼續放縱，這種言語性騷擾的行為就是犯罪，目前持續蒐證中。
黃捷在IG動態時報分享私訊截圖，並說「噁心假帳又來了」，像是「我都看著你打手槍」等不堪入目的騷擾訊息，黃捷今陪同基隆市長林右昌和高雄市長陳其邁到鳳山吃肉圓時受訪指出，本來覺得罷免過後紛擾可以平息到一個段落，但是最近還是陸續收到一些網友可能用假帳號來攻擊。黃捷強調，攻擊的內容不外乎就是非常仇女、厭女的言論，當然內容都非常的不堪入目，跟過去遭受到的攻擊的手法是類似的，我們自己雖處之泰然，但不代表這樣錯誤的行為可以繼續放縱，這種言語性騷擾的行為就是犯罪。黃捷表示，希望這些網友自己可以節制行為之外，也希望這個社會不要再對於女性，或者是對於性少數有這樣惡意的標籤，甚至用這種方式想要打擊我們信心，讓我們在政治的路上更加的艱困。黃捷強調，自己當然還會繼續勇敢下去，接下來也會用更多的方式，包括辦座談會，繼續的訴說這些故事，希望給更多人力量，讓很多正在受傷害的女性知道「你不是孤單的」，大家要一起度過這樣的困難，也要一起更堅強的面對，而被問到會不會報案？黃捷則說：「目前這些帳號都有在收集當中，那可能收集到一個程度，再一起處理」。