南市府強力打炒房 呼籲業者自律自重
記者林怡孜/台南報導
2021-03-15 09:15:06
媒體報導台南一起靠近高鐵站的預售建案擠進千人排隊一事，內政部地政司昨派員南下與市府地政局、消保官、工務局、消防局及國稅局辦理聯合稽查，強力杜絕炒房投機。該銷售建案業者聲稱已取得建照，3月13日開放抽籤608組，須先備好支票（住宅10萬元，店面20萬元），早上10點結束抽籤後另外再抽籤205組（1人1户），核對個資並簽訂優先購買權證明單，未約定交易價金，公開銷售後再決定是否簽訂購屋證明單，且不得轉讓第三人。內政部表示針對昨日聯合稽查中發現購屋證明單中並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定，可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。
台南持續推動沙崙綠能籌備處，未來並有三井outlet, 會展中心、工研院南分院、中研院南分院等進駐。市長黃偉哲感謝各界肯定台南未來的發展，對台南深具信心，雖然鼓勵移居台南、宜居台南，但是絕不歡迎任何哄抬炒作行為。。台南市政府地政局陳淑美局長呼籲業者自律自重，也提醒此次平均地權條例修法重點中預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰。陳淑美局長表示此次比較特別的是聯合國稅局一起做聯合稽查，未來房地合一稅新制的實施，將預售屋、特定股權交易也納入房地合一課稅範圍，藉此讓打擊面擴及預售屋炒作，以及個人借公司股權移轉之名、行房地交易之實的鑽漏洞行為。投資人不可不慎。