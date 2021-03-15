日本和歌山縣規模4.6極淺地震　震源深度僅4公里

（中央社東京15日綜合外電報導）日本和歌山縣今天凌晨發生最大震度5弱有感地震，之後出現的餘震同樣有感；日本氣象廳觀測，地震震源位於和歌山縣北部，深度僅4公里，推估地震規模4.6，並無帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，今天凌晨零時25分左右在和歌山縣湯淺町，被觀測到震度5弱搖晃。出現震度4級的地區包括和歌山縣廣川町、有田川町；而在近畿地方、東海地方、四國地方及中國地方部分地區，則被觀測到震度3級到1級。地震後相繼發生餘震，震源都在和歌山縣內。氣象廳表示，未來一週左右時間都有可能再出現同規模的有感地震，特別是未來2到3天有可能發生規模較大地震，民眾必須特別留意。和歌山縣上次被觀測到出現震度5弱以上等級地震，是10年前的2011年7月5日，當時震源也位於和歌山縣北部，規模為5.5，在和歌山縣廣川町及日高川町都出現最大震度5強搖晃。今天這起地震尚未傳出人員傷亡，主要行動電話業者的通訊設備也沒有受損；JR西日本公司及南海電鐵公司等鐵路交通照常行駛。根據台灣中央氣象局地震測報中心定義，地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震（very shallowearthquakes）。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100315