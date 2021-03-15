對空鳴槍又持槍叫囂 嫌被逮時還在醉
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-15 13:58:33
高雄一名賴姓男子今（15）日凌晨1點多，與莊姓女友人開車行經自強一路，對空開了3槍就離開現場，約半小時後，前鎮區鎮州路亦傳有一男子持槍至民宅叫囂，警方獲報後即成立專案小組查辦，經查兩起案件均為賴姓男子所為，賴男被逮時還一身酒氣，至於犯案槍枝，賴男稱已經丟棄。
警方指出，今日凌晨1時12分許接獲民眾報案，在鳳山區自強一路上疑似聽到槍響，據了解，54歲從事水產批發的賴姓男子，由一名40歲的莊姓女友人開車載送，到鳳山區自強一路時開窗對空鳴槍後離去，警方現場拾獲3枚彈殼，經警方初步檢視為道具模擬槍裝飾彈，沒想到在半個多小時後，凌晨1時53分在前鎮區鎮州路也傳出有民眾持槍滋事。經警方多方調查後以車追人，鎖定賴男涉有重嫌，鳳山分局偵查隊、前鎮分局偵查隊共組成專案小組，在7點50分就在賴嫌前鎮區住處將人逮捕到案，此時的賴嫌還是滿身酒味；前鎮分局偵查隊長黃昭偉指出，賴嫌從事水產批發被莊姓女友人載送到鳳山，對空鳴槍後又向友人借了另外一部車，獨自到前鎮區亮槍滋事，賴嫌自稱槍枝是在網路上購買，但警方仍將進一步釐清槍枝來源。高雄市警局局長黃明昭也指出，肅槍一直是警方的工作，也要求一定要溯源，像是改造工廠等管道這方向來努力，會持續來辦理；副局長陳書田也強調，請犯罪份子不要心存僥倖，警方有快速偵破的能力，每案必破，均會從嚴究辦，決不寬貸，全案訊後將嫌犯依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。高雄市長陳其邁今日上午召開今年第二次的治安會報時也重申，有關改造槍枝、制式手槍等的溯源管理，高雄市警局跟高雄、橋頭地檢署已經達成共識，將由檢察署指派專責的檢察官，假如符合要件一律羈押，「面對問題、解決問題，就是我們做事情的態度」，市府會全力支持所有警察同仁。高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒則表示，檢方對於持槍，甚至持槍再犯其他罪的部分，如果有符合羈押的要件，一定是從嚴迅速來加以偵辦，會考量必要性來向院方做申請羈押，以利後續來追溯槍枝的來源，釐清犯罪動機，此案嫌犯對空鳴槍部分恐已涉及恐嚇，可能成為羈押的事由之一。