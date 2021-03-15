全大運5月開賽 成功大學用智慧科技首推防疫三部曲
記者林怡孜/台南報導
2021-03-15 21:34:42
今年5月14日至18日將在台南舉行全國大專校院運動會，這是新冠疫情以來國內首場大規模運動賽事，預計將有1萬700名選手參與。適逢國立成功大學90週年，成大發揮綜合型大學實力，結合智慧科技與防疫，推出預防、測量、足跡追蹤的110全大運科技防疫三部曲，以智慧創新科技為傳統運動賽事建置安全防護網，打造科技、人文、熱情的全民安心運動智慧城市。
成大校長蘇慧貞表示，成功大學從科技數據、醫學防護、環境維護、產學合作等各方面著手，跨域整合校內外資源，打造「110全大運智慧科技防疫三部曲」，守護這一場全國性大型運動賽事。選手參賽前事先上網填寫防疫健康問卷，校方可於第一時間掌握選手狀況。賽事期間，人臉辨識進出場館、實名制量測體溫，落實防疫規定。欲觀賽之民眾須事先登錄防疫資料，進場時也一律使用身分證驗明，將傳統運動賽事提升至智慧科技防疫等級。 台南市長黃偉哲於今日記者會表示，成功大學將智慧科技導入防疫措施的創新思維跟市府的智慧城市政策理念不謀而合，對此表示肯定，期待透過這場全國性的大型賽事運動邀請⺠眾一起見證智慧科技防疫。畢業於成大電機系的Kneron耐能智慧執行長劉峻誠，也示範了由Kneron耐能智慧開發的「智能臉部辨識體溫量測系統」，可以準確辨識來賓身分，測量並記錄體溫，無須派人手持體溫計測量，減低人力負擔。全大運執行委員會執行長暨成大副校長吳誠文表示，110全大運國內首度運用自動追蹤系統與3D回放技術，轉播桌球、羽球，即時落點分析，比賽現場就能解析選手球路。國內首度結合AR擴增實境技術轉播游泳競賽，泳道以虛擬特效呈現選手名字、 單位旗、名次、全國紀錄線。運用模擬技術、虛實整合，直播串流影音。由永豐銀行限定推出參賽選手人手一卡的「全大運聯名儲值卡」，結合儲值、支付功能，選手以數位支付取代現金支付，安全便利地消費，智慧科技讓防疫網絡更加周全。影片連結：https://reurl.cc/dVaakz