強風、沙暴加大風雪！蒙古國10死 惡劣天候影響中國北方
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-16 09:25:17
中國北方近日出現大規模沙塵暴，除了影響範圍擴至12個省以外，與中國北方緊鄰的蒙古國，也傳出多起牧民在沙塵暴中失蹤的事故，截至發稿時間為止，已知至少10人因此死亡。
綜合陸媒報導，蒙古國自13日起就遭受多重惡劣天候襲擊，北部有暴風雪，戈壁草原地帶則有沙塵暴，風速達到每秒約24公尺，瞬間陣風更可達34公尺。在這波天災中，蒙古國緊急情況總局共接到590人失蹤的報告，除了10人死亡外，各省緊急情況部門和地方政府已搜尋到579人，蘇赫巴特爾省則仍有1人失蹤。除了人員傷亡和失蹤外，沙塵暴還給部分牧民造成財產損失，包括58個蒙古包和121處房屋被沙塵暴毀壞，20多間房屋屋頂被掀，1200餘隻牛羊等牲畜被沙塵暴捲走，蒙古國西部部分電力線路也被毀，導致部分地區電力中斷。中國官媒《環球時報》 引述長期派駐蒙古的記者表示，蒙古國首都烏蘭巴托每年都會發生幾次沙塵暴，輕重程度不一，但14日以來的這波堪稱是近年最嚴重的一次，在門窗緊閉的情況下，仍能感覺到空氣中瀰漫著濃重的沙土味道。報導並指出，由於全球氣候變暖和過度開發，蒙古國的環境問題日益凸顯，全國有70%的土地面臨不同程度的荒漠化和沙漠化，並有不斷擴大的趨勢；而且中國在地理位置上與蒙古國緊鄰，蒙古生態惡化也會直接影響中國。面對這波近10年最強、範圍最廣的沙塵暴，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧近日都出現明顯的沙塵天氣，以北京市為例，昨(15日)上午的PM10平均就達到每立方米1000微克以上，部分地區更達2000微克每立方米以上，大部分地區能見度低於1公里，嚴重影響運輸情況。