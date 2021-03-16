NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

高流海音館滿載測試　史哲：預計七月加入高雄藝文環境

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-16 13:20:24

高雄流行音樂中心預計室內表演廳「海音館」全場域滿載測試，「高流Play！」將在三月二十七日下午三點半舉辦。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲高雄流行音樂中心預計室內表演廳「海音館」全場域滿載測試，「高流Play！」將在三月二十七日下午三點半舉辦。（圖／高雄流行音樂中心提供）
高雄流行音樂中心預計今年啟用，室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，將在3月27日下午三點半舉辦，邀請三千名歌迷進場觀看演出，昨（15）日 中午12點整點開放索票，不到一分鐘即全數索取完畢，高雄市副市長史哲今指出，基本上從七月開始，海音館就會加入高雄藝文環境，希望每周都有好的演出提供給市民
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市副市長史哲指出，高流海音館應該從七月開始就會加入高雄藝文環境。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.16）
▲高雄市副市長史哲指出，高流海音館應該從七月開始就會加入高雄藝文環境。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.16）
高雄市副市長史哲指出，2月3日其實已經進行過流行音樂產業界業內的測試看，是針對比較專業的硬體技術人員，全國流行音樂相關產業的來了好幾百人，已經領略過海音館的演出功力，在3月27日大港開唱同一天，海音館則將要進行滿載測試，同時會配合高流行政法人的董監事會組成一個現場小組，透過這次滿載測試，不管從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全面的檢視。
史哲說，希望在3月27日之後能夠收集相關需要調整的事項，再進行一段時間的調校後，海音館就即將全面啟動，事實上，目前已經開放海音館下半年度的展期登記，反應相當熱烈，應該從七月開始，海音館就會加入整個高雄藝文環境，希望每一個星期都有好的演出，提供給市民，相信這也是市民也期待已久的事情。
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
100%0%
2021-03-16-2021-03-22

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.92%89.08%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀