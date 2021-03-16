高流海音館滿載測試 史哲：預計七月加入高雄藝文環境
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-16 13:20:24
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高雄市副市長史哲指出，2月3日其實已經進行過流行音樂產業界業內的測試看，是針對比較專業的硬體技術人員，全國流行音樂相關產業的來了好幾百人，已經領略過海音館的演出功力，在3月27日大港開唱同一天，海音館則將要進行滿載測試，同時會配合高流行政法人的董監事會組成一個現場小組，透過這次滿載測試，不管從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全面的檢視。史哲說，希望在3月27日之後能夠收集相關需要調整的事項，再進行一段時間的調校後，海音館就即將全面啟動，事實上，目前已經開放海音館下半年度的展期登記，反應相當熱烈，應該從七月開始，海音館就會加入整個高雄藝文環境，希望每一個星期都有好的演出，提供給市民，相信這也是市民也期待已久的事情。
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