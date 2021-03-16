投入台灣韻律體操 藝人瑞莎舉辦瑞星盃韻律體操大賽
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-16 18:28:35
瑞莎即將舉辦2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽，邀請在全國賽中成績優異的選手們來參加，於2021年3月21日在國立臺灣大學綜合體育館舉行，瑞莎表示，這次舉辦這個比賽，是希望能夠給台灣的選手們一點鼓勵，也讓選手們在訓練的過程中更有動力。
當天的賽事分為各個年齡層，也準備了獎金及獎品頒發給成績優秀的選手，比賽從早上九點至下午六點，除了精彩的比賽之外，瑞莎也安排了不少表演節目，絕對讓大家耳目一新。瑞莎也期許在疫情結束後，讓將來的瑞星盃能夠年年舉辦，持續鼓舞台灣的選手們，也希望之後能邀請其他國家的選手一同來參與，讓瑞星盃也能成為每年的第一場韻律體操的國際賽，讓更多人可以看見台灣。 從去年開始，受到疫情的影響，所有的韻律體操國際賽紛紛喊停，讓選手們失去了與其他國家的選手交流切磋的機會，後來瑞莎表示，竟然現在完全沒有比賽可以參加，那就不如我們自己辦一場比賽，讓台灣的選手都可以來參與，把這一年來辛苦練習的成果給展現出來。 近年來開啟斜槓人生的藝人瑞莎，在2018年時接觸了台灣的韻律體操之後，便積極的參與其中，也希望藉由自己過往選手的經驗，讓台灣的韻律體操選手可以有更多的發展機會，為此，瑞莎不但成立了瑞星韻律體操協會，更自費帶著選手出國訓練及參與國際賽事，借此培養選手們的國際觀及比賽經驗，也邀請不少的外籍教練來台指導選手們，提升選手們的實力。 當天的比賽採取免費入場，瑞莎也希望大家能夠踴躍入場，給台灣的選手們加油，為了這次的比賽，瑞莎參考了不少國際賽的規格，就是希望以舉辦國際賽的標準來安排，無論是場地的安排，佈置等，瑞莎都親力親為，就是希望大家能一起來見證這個被瑞莎喻為最美麗的運動項目。 疫情期間，瑞莎也同樣關心所有人的身體健康，所以比賽當天也準備了印有瑞星韻律體操協會Logo的口罩，發給當天到場的觀眾，希望大家在欣賞賽事之餘也能做好防疫。