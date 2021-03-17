空軍第四聯隊F-16V首支作戰聯隊 30日辦接裝典禮
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-17 09:49:34｜2021-03-17 10:46:45
空軍花費1100億元將142架F-16A/B型戰機升級至F-16V規格，首支升級型F-16V戰機作戰隊將於月底在嘉義基地舉行接裝典禮，近期已展開預演，預料接裝典禮將邀請蔡英文總統親臨主持。
空軍官員表示，空軍嘉義基地第四聯隊已接裝超過22架F-16V戰機，占聯隊總體機隊數量6成以上，都具備初始戰力（IOC），並早已執行戰備任務。嘉義基地F-16V與台南基地第一聯隊IDF經國號戰機將擔任西南空域防空任務，攔截共機侵入我西南防空識別區。美國軍火商洛克希德馬丁在2012年宣佈研製F-16戰鬥機的新型號—F-16V，V是英文「Viper」（腹蛇）的意思，新型號將裝備AN/APG-83型主動相控陣列（AESA）雷達、新型機載電腦、Link-16資料鏈加強通訊能力，並對飛行員座艙進行修改。除將142架F-16A/B型戰機升成F-16V外，連同美國川普總統任內批准軍售66架F-16V戰機給台灣，我國將擁有超過200架F-16戰機，數量僅次於美國、土耳其、埃及、以色列、荷蘭等國。我國的F-16V戰機也將具備AIM-9X紅外線導引響尾蛇短程空對空飛彈的發射能力，性能為空軍三型戰機最強。