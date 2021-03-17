「最正人妻」浴袍脫一半　黑白濾鏡擋不住視覺震撼

日本寫真女星熊田曜子（ようこちゃん）有「史上最強美乳」、「撕漫級身材」等封號，和圈外人丈夫結婚多年的她，即便生過3胎，依舊維持36G、22、33魔鬼身材。近日熊田曜子在Instagram上傳工作照，身上的浴袍褪去一半，傲人上圍再次聚焦粉絲目光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 熊田曜子即將推出寫真合集《30plus》，15日放上兩張側拍照，只見她翹腳坐在窗台，浴袍脫到露出半胸，雖然畫面套用黑白濾鏡，不過豐滿雙峰、事業線及肩部和腿部曲線仍一覽無遺，另一張仰頭的姿勢，更顯風情萬種。▲▼熊田曜子褪掉浴袍捧胸拍攝。（圖／熊田曜子IG）辣照曝光，粉絲驚嘆留言：「美麗的畫面」、「即使是黑白照也超性感」、「謝謝您辛勤工作，期待寫真集！」另外，熊田曜子今（17日）一早還上傳泡澡的短影片，她裸著身子又是咬唇又是嘟嘴，還對鏡頭拋媚眼，性感女神形象展露無疑，也讓粉絲大飽眼福。（編輯：楊穎軒）▲熊田曜子裸身沐浴。（圖／熊田曜子IG）▲▼熊田曜子將滿39歲。（圖／熊田曜子IG）▲熊田曜子身材不科學。（圖／熊田曜子IG）熊熊穿低胸衣外拍 「閨密身材太好」狂搶鋒頭談林月雲話題！主持人安幼琪「爆氣痛罵」 來賓看傻Rain蹦出「兒子」？老婆金泰希力挺 合體畫面曝光