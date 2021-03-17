藍委籲用電子連署取代保證金 中選會：2022選舉前會檢討
記者吳承翰／台北報導
2021-03-17 13:07:06｜2021-03-17 13:12:51
立法院在2018年通過公投法，讓中選會建立電子連署系統，過了超過2年，中選會主委李進勇表示會在今年6月跟行政院資安處確認，無虞後會盡快上路。國民黨立委林思銘表示，未來電子連署上路後，可檢討造成年輕人參政阻礙的保證金制度，有意從政的人可透過電子連署的方式證明其有一定的民意基礎，是「玩真的」，也可避免選務人力浪費，李進勇則說，會在2022年選舉前討論，聆聽各界意見。
立法院內政委員會今（17）日邀請李進勇進行業務報告，近來公投連署火熱，朝野立委都就不同的角度，探討公投連署的議題，其中國民黨立委都不滿電子連署建置時間超過2年，遲遲無法上路，李進勇再三強調今年6月會和行政院資安處核對，完成後會盡速上路，但預定在8月28日投票的幾項公投案，時程上都無法適用。除了催促電子連署的時程外，時代力量立委邱顯智、國民黨立委林思銘質詢時，也都質疑現行的選舉保證金制度，成了阻礙青年參政的門檻，從最低的里長要繳5萬、縣市議員12萬、直轄市議員要20萬，對年輕人來說都是沉重負擔，希望中選會能夠檢討，李進勇答詢時都強調，很多國家都有保證金制度，有的地方甚至要繳更多錢才能參選，是否有改進空間，中選會會再討論。林思銘質詢時指出，中選會設定保證金，本意是怕民眾參選情況浮濫，才設定門檻，但這個門檻同樣阻礙了政壇新血加入，既然未來有電子連署，是否可以讓有意參選者透過電子連署的方式，展現其民意基礎，證明他「玩真的」，當他的連署達到一定的數字後，免除選舉保證金？李進勇表示，台灣地方自治初期，就是用連署制度，但考量連署過程曠日廢時，困難、缺失重重，後來才取消改用保證金。林思銘則追問，未來有電子連署，作業上會更方便，是否能順應科技進步，改變制度？李進勇則說，會不會回頭改用連署，或維持、提高、降低保證都值得討論，中選會會在2022年選舉前討論保證金制度，傾聽各界看法。