影／男生都用「小頭」思考？曝刻板印象大不同：生理因素
影像中心/綜合報導
2021-03-19 18:00:00
雖然說現在已經是講求男女平等的時代，但仍有不少的刻板印象發生在人與人之間。對男生的傳統觀念，有不少人認為男生的形象，應該就是要有工作能力、要照顧異性、勇敢、有氣魄或是必須扛下責任，但是現在的社會中，女性的能力也被大眾肯定，而且普遍不輸男性，傳統刻板印象也慢慢地改觀。Youtube頻道「艾薩克Isaac」邀請了五位好友，一同討論男女之間究竟有哪些刻板印象？傳統印象中對男生的描述不外乎「男兒有淚不輕彈」、「男生都小頭思考」(下半身思考)、「喜歡請客」、「很臭」、「要賺錢養家買房」等。
影片中談到「男生有淚不輕彈」， 在傳統農業社會的觀念中，男生必須要武裝自己，還要能扛下責任，但如果沒辦法卸下防衛，也會難以與周遭的朋友，或家人有更深入的連結。談到男生下半身思考，他們認為並非傳統觀念造成，而是男性的生理需求影響。另外談到男生味道很臭，他們認為大多是因為小時候，對於衛生習慣的養成不夠確實，而導致的結果。最後諸如「男生應該請客」、「賺錢養家」等，他們認為多來自於社會給男性的責任，然而事實上並非如此。（影音編輯：張鈞瑞）