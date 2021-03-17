台北豪宅市場頻傳法人交易　專家：能節稅是主要原因

台北市豪宅市場再傳新交易，根據房仲調查，大直指標性豪宅「西華富邦」與信義區豪宅「琢白」近期都有新鄰居，且都是由法人所買下，凸顯法人對高端豪宅興趣濃厚。專家分析，富豪會以法人名義購入豪宅，主要是因為以法人來置產，相關成本能列入公司帳務來抵稅，因此已成為近年來市場趨勢。至於近期房地合一修法是否會衝擊市場，專家認為，豪宅大多以中長期持有為目標，因此在價量影響不大。

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具房仲店查，大直指標性豪宅「西華富邦」36樓188坪以3.4億成交，單價229萬，新買家是「億寶投資」；此外，信義區豪宅「琢白」也有新鄰居，今年一月9樓169坪，以總價2億9495萬賣出，單價203萬，由法人「欣秋有限公司」買下。

▲近年法人買豪宅交易。（表／台灣房屋彙整）

豪宅市場法人交易熱絡，不過行政院正祭出房地合一2.0新版，試圖以加重法人賣屋稅率，是否會影響豪宅買賣？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，富豪以法人名義購入豪宅已是近年常見的趨勢，主要因為現行的房地合一稅針對境內法人，不論持有年限長短，併入營所稅申報，採20%繳稅，因此以法人來置產，不僅裝潢、家電、管理費和持有稅務等相關成本，都可列入公司帳務抵稅，且在買賣時比自然人持有更具節稅空間。

行政院近期房地合一修法，就是計畫把法人賣屋也納入房地合一稅課徵範圍，希望抑制短期交易。張旭嵐指出，許多富豪購置豪宅，主要是為家族置產，部份企業的轉投資公司，購買的這些指標性豪宅，都是以中長期持有為目標，因此持有個五年都不是問題，對於豪宅市場的價量影響也不大。

此外，西華富邦和琢白都屬近年指標性的熱門豪宅，張旭嵐表示，西華富邦屋齡約6年，社區的最高單價出現在104年4月，由39樓戶以291.15萬價碼寫下紀錄，但近一年多來，因交易戶別多位於中低樓層，所以單價普遍落在131~212萬之間，因此本筆36樓戶的229.24萬，為該社區近一年半新高價；不過該社區逾35樓的超高樓層戶別，歷來身價都在每坪260萬以上，因此本次36樓戶買家，以不到230萬的價碼入主高樓層，可說是出手精準漂亮。

台灣房屋信義101店東向秦毅表示，琢白為普立茲克建築獎大師設計，以少見的全白建築外觀成為亮眼地標，打造出不同的豪宅氛圍和建築代表性；2018年11月完工，目前揭露共27筆交易，除了六樓兩筆單價為196萬，其餘都站穩200萬身價，穩居台北市200萬俱樂部，而最高單價是30樓的232萬。