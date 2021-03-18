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日相擬18日宣佈解除首都圈緊急事態宣言

中央社

2021-03-18 05:52:15

▲日本首都圈1都3縣為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，實施緊急事態宣言預計到3月21日。日本首相菅義偉表示，18日將正式決定21日是否解除宣言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首都圈1都3縣為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，實施緊急事態宣言預計到3月21日。日本首相菅義偉表示，18日將正式決定21日是否解除宣言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本首都圈1都3縣為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，實施緊急事態宣言預計到3月21日。日本首相菅義偉今天表示，明天將正式決定21日是否解除宣言。
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日本放送協會（NHK）報導，首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）實施的緊急事態宣言將於21日到期。首相菅義偉今天晚間與負責防疫工作的經濟再生大臣西村康稔，以及厚生勞動大臣田村憲久會談，討論如何處理緊急事態宣言措施。
會談後，菅義偉對媒體表示，與相關閣員會談了解疫情，目前傾向解除宣言，明天請教防疫專家的意見後將做出是否解除宣言的決定。
媒體提問考慮解除緊急事態宣言的理由時，菅義偉表示，有參考確診病例及病床使用率這些數字來考慮解除宣言。
媒體問及「難道不擔心疫情復燃」時，菅義偉答說，當然會做好防疫措施，避免疫情復燃。
日本政府明天將向由防疫專家等所組成的諮詢委員會提出政府的方針，在聽取專家諮詢委員會的意見後，菅義偉將在眾議院和參議院營運委員會上做事前報告，然後政府在防疫對策本部（防疫小組會議）正式做出是否解除緊急事態宣言的決定。
日本政府於今年1月初對首都圈1都3縣等發佈緊急事態宣言，歷經2個月半將全面解除宣言。（編輯：韋樞）1100317
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