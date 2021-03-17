▲ BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版 409 萬起限量登場

BMW 總代理汎德正式發表全新 BMW X5 Dark Knight曜黑版、BMW X7 Dark Knight曜黑版，Dark Knight曜黑版各限量 30 輛，建議售價為 409 萬元、526 萬元。
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曜黑現型
BMW 針對新世代 X 家族設計語彙重新詮釋，為全新 X5 採用一體化設計的雙腎型水箱護罩，搭配厚實粗獷的車身輪廓雕琢，使 X5 更能展現濃烈的豪華霸氣姿態；身為旗艦的全新 X7 則是以創新思維展現有別於對手的奢華氣場，將一體化設計的雙腎型水箱護罩與鋒利的類六角型頭燈相連。
奠基於全新 X5 與 X7，BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版特別採用專屬 Black Sapphire 車色，搭配性能氣息十足的全車 M Sport 套件黑色高光澤外觀套件（含黑色高光澤水箱護罩、黑色高光澤窗框、黑色高光澤車頂架、黑色高光澤排氣尾飾管）。此外，X5 Dark Knight曜黑版還升級 20 吋 M 款星輻式 740M 型輪圈、紅色 M 款煞車套件；X7 Dark Knight曜黑版則是透過智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）與 M 款運動化排氣系統。
BMW RSU遠端軟體更新科技X5 與X7 援引當前最新世代的 OTA（Over-the-Air）雲端更新技術，為車輛升級全新 BMW RSU（Remote Software Upgrade）遠端軟體更新科技，未來車主不再需要特地將車開回廠，只需要透過 BMW 專屬的 iDrive 作業系統或是智慧型手機 App，就能直接與雲端串連，為愛車更新 iDrive 系統的版本或是即時更新 BMW 所推出的新功能。X5 與 X7 以頂級真皮內裝、精工細雕飾板與全新 BMW ConnectedDrive互聯駕駛服務，全車系配備全數位虛擬座艙（含雙12.3吋虛擬數位儀表與中控觸控螢幕），將行車資訊以虛擬數位化方式完整呈現，搭配全新 iDrive 7.0 操作介面、BMW智能衛星導航系統、可以透過更口語化的語句來進行溝通的全新智慧語音助理2.0、便利性與科技感十足的 iPhone手機數位鑰匙以及無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）。除此之外，本次 Dark Knight曜黑版更配備了 Vernasca真皮內裝、M雙前座跑車座椅、M款多功能真皮方向盤、雙前座加熱座椅、碳纖維飾板（X5專屬）與 Fineline黑色高光澤木紋飾板（X7專屬），輔以可投射豐富車輛及導航資訊的車況抬頭顯示器與手機無線充電裝置。BMW X5、X7不僅具備高規格BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、雍塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統、駕駛注意力輔助與360度環景輔助攝影，提供車主最完備的主被動安全。
澎湃性能
全新 BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版搭載 3.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 6 汽缸汽油引擎與 BMW Steptronic運動化八速手自排變速箱，不僅具備 HPI高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變系統、Double-VANOS雙可變汽門正時系統動力科技領先技術，擁有 333 匹最大馬力、450 牛頓米的最大扭力，X5 Dark Knight 曜黑版 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒；X7 Dark Knight曜黑版 0-100km/h 加速則為 6.3 秒，搭配全新導入的 48V 高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能，提供額外 11 匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於 15km/h 或車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，系統將視行車狀態關閉引擎轉為慣性滑行，同時主動回充電能，而受惠於 48V 高效複合動力系統提升 20% 的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動。
為展現舒適與性能兼具的旗艦風采，全新 BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版配備 BMW xDrive智慧型可變四輪傳動系統與 DSC 動態穩定控制系統，能根據路況以 0~100% 的比例彈性分配驅動力至前軸或後軸，面對極端天氣的道路狀況或車輛發生轉向過度或不足的情形時，也能保持最佳穩定性與抓地力表現；至於 X7 Dark Knight曜黑版更增添前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，當車輛動態行車模式為 Sport 模式或者是車速超過 138km/h 時，車身將會自動降低 20mm，增加高速行駛時的穩定性。
全新 BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版建議售價
車型
建議售價
Dark Knight曜黑版升級配備
BMW X5
Dark Knight曜黑版
409
M Sport 套件、20 吋 M 款星輻式 740M 型輪圈、紅色 M 款煞車套件、黑色高光澤外觀套件、M 雙前座跑車座椅、雙前座加熱座椅、M 款多功能真皮方向盤、碳纖維飾板
BMW X7
Dark Knight曜黑版
526
M Sport 套件、M 款運動化排氣系統、智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）、黑色高光澤外觀套件、M 雙前座跑車座椅、M 款多功能真皮方向盤、Fineline 黑色高光澤木紋飾板