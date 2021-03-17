▲ BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版 409 萬起限量登場

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BMW X5 Dark Knight曜黑版。

× BMW X5 Dark Knight曜黑版。

曜黑現型

BMW X5 Dark Knight曜黑版採用一體化設計的黑色高光澤雙腎型水箱護罩。

× BMW X5 Dark Knight曜黑版採用一體化設計的黑色高光澤雙腎型水箱護罩。

BMW X5 Dark Knight曜黑版升級 20 吋 M 款星輻式 740M 型輪圈搭配紅色 M 款煞車套件。

× BMW X5 Dark Knight曜黑版升級 20 吋 M 款星輻式 740M 型輪圈搭配紅色 M 款煞車套件。

BMW X7 Dark Knight曜黑版。

× BMW X7 Dark Knight曜黑版。

BMW X7 Dark Knight曜黑版升級智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）與黑色高光澤水箱護罩。

× BMW X7 Dark Knight曜黑版升級智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）與黑色高光澤水箱護罩。

M 款運動化排氣系統與黑色高光澤排氣尾飾管均為 BMW X7 Dark Knight曜黑版標準配備。

× M 款運動化排氣系統與黑色高光澤排氣尾飾管均為 BMW X7 Dark Knight曜黑版標準配備。

BMW X5 Dark Knight曜黑版配備 Vernasca真皮內裝、M雙前座跑車座椅及雙前座加熱座椅。

× BMW X5 Dark Knight曜黑版配備 Vernasca真皮內裝、M雙前座跑車座椅及雙前座加熱座椅。

BMW X5 Dark Knight曜黑版標配全數位虛擬座艙、iDrive 7.0 操作介面、全新智慧語音助理2.0、iPhone手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統、M款多功能真皮方向盤與專屬碳纖維飾板。

× BMW X5 Dark Knight曜黑版標配全數位虛擬座艙、iDrive 7.0 操作介面、全新智慧語音助理2.0、iPhone手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統、M款多功能真皮方向盤與專屬碳纖維飾板。

BMW X7 Dark Knight曜黑版配備 Vernasca真皮內裝與 M 雙前座跑車座椅。

× BMW X7 Dark Knight曜黑版配備 Vernasca真皮內裝與 M 雙前座跑車座椅。

BMW X7 Dark Knight曜黑版配備全數位虛擬座艙、iDrive 7.0 操作介面、全新智慧語音助理2.0、iPhone手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統、M 款多功能真皮方向盤與 Fineline 黑色高光澤木。

× BMW X7 Dark Knight曜黑版配備全數位虛擬座艙、iDrive 7.0 操作介面、全新智慧語音助理2.0、iPhone手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統、M 款多功能真皮方向盤與 Fineline 黑色高光澤木。

全新 BMW X5、X7 Dark Knight曜黑版搭載 3.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列 6 汽缸汽油引擎與 BMW Steptronic運動化八速手自排變速箱，不僅具備 HPI高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變系統、Double-VANOS雙可變汽門正時系統動力科技領先技術，擁有 333 匹最大馬力、450 牛頓米的最大扭力，X5 Dark Knight 曜黑版 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒；X7 Dark Knight曜黑版 0-100km/h 加速則為 6.3 秒，搭配全新導入的 48V 高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能，提供額外 11 匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於 15km/h 或車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，系統將視行車狀態關閉引擎轉為慣性滑行，同時主動回充電能，而受惠於 48V 高效複合動力系統提升 20% 的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動。

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