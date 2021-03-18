梅根專訪爆秘婚遭打臉！英牧師跳出來：她美國人不懂
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-18 09:13:26
英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前在美國脫口秀名人的專訪中，大爆妯娌不合、英國王室存在種族歧視等內幕，風波延燒至今，各界毀譽參半，也有人跳出來指控梅根在專訪中造假。有外媒報導稱，梅根專訪時聲稱自己在正式婚禮舉辦的3天前，就已經先秘密完婚，此事遭到英國牧師反駁，批評「梅根是美國人，她不懂」。
綜合外媒報導，梅根曾在專訪時表示，雖然她與哈利的世紀婚禮是在2018年5月19日，但其實婚禮前3天，兩人就已先在後花園秘密舉行婚禮，並在坎特布里大主教威爾比(Justin Welby)面前交換誓詞。不過有牧師聯繫大主教辦公室詢問此事時，得到的結果卻是「沒有私下舉行婚禮」。紐卡索教區牧師愛德華茲(Mark Edwards)表示，匿名的聖公會蘭貝思宮(Lambeth Palace)職員透露，威爾比大主教並不會處理私人婚禮，頂多只有就此事與哈利夫婦私下進行過對話，但因為梅根是美國人，不懂這些細節才會說出專訪中的言論，而這些話已經給教會帶來困擾。雖然威爾比大主教以私人事務為由，拒絕對梅根的專訪做評論，但愛德華茲認為此事涉及公眾利益，大主教應公開發表聲明澄清，以免外界誤以為教會存在2套標準或規則。