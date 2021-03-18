被「鮭魚之亂」嚇到 日本女神：原來台灣改名這麼容易
娛樂中心／綜合報導
2021-03-18 09:28:18
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大久保麻梨子昨在臉書發文，「為了迴轉壽司店推出的活動免費用餐，不少人特地去改名成『鮭魚』，嚇一跳！」她說自己去查了一下，才發現原來台灣人一輩子可以有3次改名字的機會，相較日本，必須要有正當理由達到家庭裁判所的許可才能改名，台灣真的容易許多。「台灣生活這麼久還有讓我驚訝的文化差異耶！」大久保麻梨子訝異地說。貼文一出，有粉絲幽默回應：「下次如果有免費吃梨子的活動，妳也免費吃個飽呀！」大久保麻梨子語氣期待：「希望老闆可以舉辦！」大久保麻梨子19歲被星探發掘，以寫真女星身分出道，有次來台灣旅遊，動了想在此生活的念頭，之後便進軍台灣演藝圈，在戲劇方面表現亮眼的她，作品有電視劇《幸福不二家》、電影《血觀音》等，曾獲得金鐘女配角獎；2016年宣布與交往1年的圈外男友盧德張登記結婚，取中文名「盧禹薇」，2020年8月6日，獲得中華民國永久居留證。（編輯：楊穎軒）
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