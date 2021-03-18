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被「鮭魚之亂」嚇到　日本女神：原來台灣改名這麼容易

娛樂中心／綜合報導

2021-03-18 09:28:18

▲台灣掀起「鮭魚之亂」，日籍女星大久保麻梨子嚇了一跳。（圖／大久保麻梨子臉書、新北市政府民政局提供）
▲台灣掀起「鮭魚之亂」，日籍女星大久保麻梨子嚇了一跳。（圖／大久保麻梨子臉書、新北市政府民政局提供）
某連鎖壽司店近日推出優惠活動，凡姓名有「鮭魚」2字即可免費用餐，截至昨（17）日為止，全台灣至少有133人為此改名。從日本來台發展10年的女星大久保麻梨子，坦言被這波「鮭魚之亂」嚇到，因為不知道台灣可以這麼容易就改名。
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▲大久保麻梨子因疫情影響取消許多工作。（圖
▲大久保麻梨子。（圖／大久保麻梨子臉書）
▲大久保麻梨子。（圖／大久保麻梨子臉書）
▲大久保麻梨子來台發展多年。（圖／和心酒藏提供、大久保麻梨子臉書）
大久保麻梨子昨在臉書發文，「為了迴轉壽司店推出的活動免費用餐，不少人特地去改名成『鮭魚』，嚇一跳！」她說自己去查了一下，才發現原來台灣人一輩子可以有3次改名字的機會，相較日本，必須要有正當理由達到家庭裁判所的許可才能改名，台灣真的容易許多。
「台灣生活這麼久還有讓我驚訝的文化差異耶！」大久保麻梨子訝異地說。貼文一出，有粉絲幽默回應：「下次如果有免費吃梨子的活動，妳也免費吃個飽呀！」大久保麻梨子語氣期待：「希望老闆可以舉辦！」
大久保麻梨子19歲被星探發掘，以寫真女星身分出道，有次來台灣旅遊，動了想在此生活的念頭，之後便進軍台灣演藝圈，在戲劇方面表現亮眼的她，作品有電視劇《幸福不二家》、電影《血觀音》等，曾獲得金鐘女配角獎；2016年宣布與交往1年的圈外男友盧德張登記結婚，取中文名「盧禹薇」，2020年8月6日，獲得中華民國永久居留證。（編輯：楊穎軒）
▲大久保麻梨子全文。（圖／大久保麻梨子臉書）
▲大久保麻梨子全文。（圖／大久保麻梨子臉書）
▲大久保麻梨子全文。（圖／大久保麻梨子臉書）
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