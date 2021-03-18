沒有2022就沒有2024 朱立倫：大家應正面合作非正面對決
記者余祥／台北報導
2021-03-18 11:46:17｜2021-03-18 11:49:13
國民黨主席之爭白熱化，黨內有人認為2022年地方選舉勝負未定，不應先喊2024年總統大選，暗指有意爭取總統提名的中廣董事長趙少康。黨主席熱門人選、前新北市長朱立倫今（18）日睽違一個多月現身時表示，打贏2022年地方選戰，國民黨才有未來，國民黨過去就是因為不能腳踏實地，爭取更多支持者，才會讓支持者失望，眼看2024年就沒有2022年，沒有2022年就絕對沒有2024年。
國民黨主席選舉預定在7月舉行，現任黨主席江啟臣宣布爭取連任，國民黨智庫副董事長連勝文表態認真考慮參選，中廣董事長趙少康也有意參選，朱立倫雖尚未宣布，但黨內多認為「朱、江終須一戰」，另還有前高雄市長韓國瑜動向也備受關注。近日有國民黨中常委建議，2022年地方選舉都還勝負未定，就有人在喊2024年總統大選，認為應該先低調，此番言論被認為是在指趙少康，趙少康也不滿回擊，砲口對內才讓外界看笑話。朱立倫表示，沒有2022年絕對沒有2024年、眼睛看2024年就沒有2022年，國民黨過去就是因為不能腳踏實地、爭取更多支持，才會讓支持者失望。朱立倫說，無論趙少康、江啟臣、前高雄市長韓國瑜、連勝文，大家都應該正面合作，共同支持參選2022年地方選舉的朋友，打贏2022年地方選戰國民黨才有未來。