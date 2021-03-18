全台瘋改名鮭魚吃壽司 台北市41人、大安區8人最多
記者吳承翰／台北報導
2021-03-18 12:27:17
知名迴轉壽司店推出促銷活動，若姓名中含有「鮭魚」兩字，在17日、18日上門用餐免費，引爆民眾改名潮，全台改名人數破百，其中光台北市，截至18日中午統計結果，就有41人改名，並以大安區8人為最多。
對於民眾瘋改名吃壽司，內政部次長陳宗彥上午赴立法院備詢前受訪表示，法令給予民眾依照個人意願，有3次改名機會，改過去再改回來就計算為2次，此舉也耗費行政作業，提醒民眾尊重行政資源。根據內政部戶政司姓名條例，第9條第6款規定，每個人可因其姓名音譯過長、字義粗俗不雅，或者特殊原因，有3次改名的機會，也是這波改名潮的法源由來。台北市民政局表示，從新聞傳開至今日中午，已經有41位民眾到戶政事務所要求改名，其中以大安區8人最多。民政局說，在民眾要來改名之前，戶政人員都會請他們想清楚，但大部分會來的人，其實都已經查過相關資料，會堅持要改名。民政局表示，其實已案件量來說，41件不算多，不至於造成行政人員的困擾。但民政局說，改名紀錄是戶政系統的一部分，就算改回本名，在戶籍謄本中也會詳細留下在幾年幾月幾日曾經改成「鮭魚」。