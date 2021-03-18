故宮轉型行政法人？吳密察：不排除任何可能

（中央社台北18日電）國立故宮博物院未來是否隸屬文化部議題延燒，民進黨立委黃國書今天在立法院教育文化委員會提出將故宮轉型為行政法人構想，院長吳密察說，不排除任何可能，已著手進行故宮組織變動評估報告。
吳密察上午到立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委也針對故宮隸屬文化部議題質詢，吳密察表示，目前已經開始委託學者專家針對故宮組織的變動與影響做出評估，年底會有完整的評估報告。國民黨立委萬美玲對於故宮改隸文化部，提出是否會影響故宮營運的疑問，吳密察說，行政院長蘇貞昌有保證，故宮即使改屬文化部，人、權、業務都不會變。黃國書表示，如果故宮要進行組織改造，是否有轉型成行政法人的可能，他認為故宮是台灣成為世界級博物館的重點，如日本的東京博物館現在也已經轉型為獨立行政法人，這是故宮可以參考的路徑。吳密察說，目前沒有排除任何可能，對於任何能夠讓故宮的專業充分發揮、量能不萎縮，且故宮人事編制及職等不能改變的狀況下，他都抱持開放的心態。召集委員國民黨立委林奕華則說，目前全世界只有中國故宮直接直屬在中國文化部之下，其他都是以獨立法人或是機關存在；吳密察回應，這只是機關的安排，但是故宮跟文化部的關係，確實有各種各樣的可能性。吳密察說，對於故宮的組改，他有3點堅持，第一是專業要能發揮，第二是量能不能減損，第三則是同仁的權益、經費也不能減少。對於國民黨立委李德維說故宮改組之後，吳密察該何去何從？吳密察說，他考慮的只有他能不能勝任，包含他個人的健康、年紀都是未來他自己會考量的重點。去年因疫情導致觀光客人數下降，故宮北院去年參觀人數是65萬人，比本來提出的目標74萬人，少了9萬人次。吳密察解釋，現在國內疫情穩定且國旅盛行，故宮已與旅行團發展套裝行程，也會加強交通、接駁，讓民眾參觀更加便利。（編輯：張芷瑄）1100318