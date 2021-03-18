UBA／文化震撼彈 MVP王玥媞腳傷報銷無緣決賽
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-18 17:32:31
109學年度富邦人壽UBA決賽將於20、21日於台北小巨蛋開打，坐擁女甲最多冠的文化大學今年要拚第20冠，教練鄭慧芸透露，新人后熱門人選王玥媞腳骨折報銷，戰力大減，不過這正是考驗團隊戰力的時候。
王玥媞是在上階段最後一場，面對世新時被洋將、菲律賓國家女籃隊中鋒潔丹妮兒（Jack Daniele Animam），壓到腳骨折，接受多家醫院檢查，目前還在評估是否要開刀，但確定4強2戰都不能打。鄭慧芸透露，王玥媞得知賽季報銷後，心情非常崩潰，「她求勝心大非常想打」但為了保護球員生涯，拒絕這名去年HBL冠軍戰MVP出賽，希望她好好休息，畢竟籃球生涯還很長。「大家都知道少了王玥媞對球隊是多大震撼彈，但我們也必須讓其他球員學著成長。」 少了場均15.1分、4.2籃板的王玥媞坐鎮，鄭慧芸要其他球員有企圖心，「承擔王玥媞那20分，進攻和防守端的20分。」文化去年不敵世新收下亞軍，今年4強首戰交手台師大，力拚隔日冠軍戰門票，鄭慧芸笑說，今年自己是殺紅了眼，多希望自己穿球衣下場打球，今年只有一個學姊徐玉蓮，她必須帶領球隊前進，學妹們也要拿出勇士應戰。