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批警濫查個資懲處輕　管碧玲籲2個月內擬出資安措施

記者胡宥心／台北報導

2021-03-18 18:11:37｜2021-03-18 19:11:01

管碧玲
▲民進黨立委管碧玲批，警方濫查藝人、政界個資，被查到也只有輕輕帶過，要警政署提交資安稽核報告。（圖／翻攝管碧玲臉書）
M-Police行動警察系統的智慧載具建置後，警方透過系統查毒蟲、找失蹤兒童較輕鬆省力，但民進黨立委管碧玲今（18）日在立法院內政委員會質詢時指出，警方已經有濫用之嫌，用來濫查藝人、政界個資，被查到也只有輕輕帶過，她提案要警政署提交資安稽核報告，不能濫用。
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管碧玲表示，今年2月份媒體報導有員警濫用警察資訊系統，查前女友之現任男友車籍資料，帶著朋友去砸她現任男友的車。
管碧玲說，自2007年「M-Police行動警察」系統推出後，警員濫查、濫用個資案件層出不窮，像是濫查藝人、政界個資，各種光怪陸離的個案。
管碧玲表示，他們進一步追查發現「M-Police行動警察」可連結戶政、役政、交通、法務、勞動等政府50項政府資訊，規模非常巨大，涵蓋人民食衣住行所有面向的個資系統。
經查目前全國共有1萬5千多部M-Police裝置，隨時讓警察帶在身邊執勤，有4萬6千餘人可以登入M-Police使用，有權查詢人民資料、人臉辨識比對。
警政署目前已訂定 《警察機關資通安全實施規定》、《警用行動電腦使用管理要點》、《警政日誌管理系統作業規定》、《雲端影像調閱系統作業規定》進行資安管理，但管碧玲說，員警濫查個資的懲處標準過輕，幾乎都只有申誡處分。連把行動電腦擅自借給非警察機關人員使用，都只記申誡；發生洩密或資訊系統遭受破壞這樣的嚴重情事，也只給予記過以下的懲處，顯示警政署過去並未正視員警濫用個資的嚴重性，也無法達到嚇阻效果。
「人民個資，多麼不值錢！」管碧玲說，個資保護也是國家安全的一環，不可等閒視之。她特別提案要求警政署二個月內完成相關資安稽核報告，並對不當濫查個資之防範研擬周全有效的管制措施。
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