天團五月天周末開唱 黃偉哲率隊確認交管及防疫措施
記者林怡孜/台南報導
2021-03-18 19:05:27
本周六(3/20) 五月天好好好想見到你台南場演唱會首場，即將於市立體育場開唱，全台五迷莫不引頸期待。台南市長黃偉哲相當重視這睽違16年的演唱會，今(18)日特別率交通局、警察局、衛生局、觀旅局及體育處等單位，至體育場瞭解開演前各項交管規劃、救護及防疫工作是否已就定位。分別由交通局長王銘德說明交通管制範圍、替代道路、停車場、大眾運輸等相關規劃，警察局長方仰寧說明演唱會現場交管與安全秩序維護工作，包含警力與義交協勤配置，黃偉哲也親自走一次防疫入場流程，確認執行細節。
黃偉哲表示，本活動為了疏運，除了相信音樂國際(股)公司規劃了多條接駁路線與返鄉專車疏運歌迷外，交通局也針對周邊5條公車路線增開班次，台鐵公司更配合散場疏運需要增開或延駛南下與北上車次共計3班次。而因應防疫，5場活動同樣場外無美食販售區，除補充水分外，場內、外（包含體育場外圍）皆禁止飲食，也禁止私人設置臨時攤販。 另外，黃偉哲也指示連兩周共5日活動由觀旅局、衛生局、交通局、警察局、消防局、新聞處、體育處等相關局處成立「緊急應變中心」，協助活動現場交管、醫護及防疫等措施之行政執行與因應，採滾動式檢討，讓全台五迷安全享受這場演唱會。相信音樂表示，謝謝南市府團隊的協助，整體活動除了希望降低對鄰近居民的影響並將美好的音樂演出帶到台南外，現場歌迷的安全與健康也是他們最重視的部分，演唱會將於體育場內設置2處醫護站、場外設置2處救護站，並安排2台救護車待命。貼心小叮嚀：入場防疫實名制(觀眾務必帶身分證明文件)，進場請持「票券正面」及「身分證背面條碼」於驗票口供工作人員協助掃描。若是外籍人士及14歲以下孩童將採人工驗證方式進場，需持護照、有照片的健保卡（孩童可持無照片之健保卡）、駕照等足以證明為本人之證件。全程需戴口罩，入館前量測體溫若超過37.5度將無法入場，無法配合以上防疫措施者，無法進入活動場館。