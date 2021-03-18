中職／杜家明4安打、3打點 兄弟復仇味全5:1主場取勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-18 21:50:40
中信兄弟今(18)日繼續在洲際棒球場和味全龍進行交手，兄弟本場比賽敲出11支安打得到5分，其中其中先發三壘手杜家明敲出4安打、3打點，加上先發投手加百利4局失1分的好表現，牛棚上陣後也能壓制住味全打線，終場以5:1擊敗對手，收下本季第2勝。
昨天慘遭對手4:0完封，黃衫軍今天在主場希望能討回顏面，此役2局下就有攻勢，該局首名打者詹子賢敲出二壘安打，隨後許基宏滾地球帶有推進效果，接著林明杰的穿越安打，先送回球隊的第1分。味全今天面對加百利的投球，首局就有攻佔上得點圈，只可惜沒能把握，無功而返；4局上他們再次得到機會，洋砲赫雷拉擊出左外野方向飛球，靠著失誤攻佔上二壘，隨後近況火燙的陳品捷敲出帶有打點的三壘安打，雙方形成1:1平手。不過下一個半局，味全先發林子昱又遇到危機，許基宏選到四壞球保送，林明杰擊出中外野方向落地安打，攻佔一二壘，陳文杰犧牲短打，推進跑者上二三壘，接著杜家明適時擊出二壘安打，打回2分打點，讓兄弟重拾領先。第5局開始，兩隊不約而同地開始啟用牛棚，雙方先發投手的工作都告一段落，林子昱4局被敲7支安打、丟3分退場，加百利4局被敲3安、丟1分，送出4次三振。雙方牛棚投手壓制了3局皆未掉分，但8局下味全第4任投手王玉譜出狀況，單局被林明杰、杜家明、潘志芳敲出3支安打、丟掉1分，主隊拉開領先到5:1。9局上，兄弟讓守護神李振昌上來關門，他雖然被陳品捷敲出1支安打，但也賞給劉基鴻和曾陶鎔三振，最後又讓郭天信擊成一壘方向滾地球出局，結束比賽。