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中職／羅力第200場先發奪勝投　林益全、高國輝轟退統一

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-18 22:13:59

富邦提前續約展誠意羅力明年續披悍將戰袍 （富邦提供）
▲富邦洋投羅力拿下勝投慶祝中職生涯第200場先發。（富邦提供）
富邦悍將今(18)日作客台南球場，中心打者林益全和高國輝接連轟出2分砲，全隊16支安打高效換回14分，終場以14:2擊敗統一獅，先發洋投羅力主投7局，僅失2分，拿下勝投慶祝生涯先發第200場。
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獅隊22歲投手姚杰宏一軍初登板，面對第一棒打者李宗賢就送出「老K」，但接連被王正棠、高國輝敲出安打，四壞保送林益全後形成滿壘，林哲瑄擊出中右外野落地安打、帶有2分打點。富邦2:0領先。
獅隊在2局下吹起反攻號角，林安可敲出穿越安打，加上姚雨翔的滾地安打，攻佔一、二壘，林靖凱雖打在投手前遭刺殺，但帶有1分打點。富邦2:1統一。
姚杰宏在4局上再度遭遇亂流，跑者攻佔一、三壘，林宥穎敲出左外野方向滾地安打，富邦跑回第3分，隨後高國輝犧牲打，送回第4分。富邦4:1統一。
富邦在7、8局上連續開轟，林益全右外野方向2分全壘打，高國輝同樣是2分砲，差!支二壘安打達成「完全打擊」，可惜9局上被接殺，不過再為富邦添1分，最後3局富邦都有得分進帳，終場以12分之差獲勝。
羅力來台邁入第9年，今天是他中職生涯第200場先發，寫下聯盟第4人紀錄，此役主投7局，用了90球，被敲4支安打，包含6局下被郭阜林敲出的陽春全壘打，失2分都是自責分，生涯累計91勝，今年將挑戰史上第4位生涯百勝投手，  
而姚杰宏則承擔敗戰投手，他是繼味全龍隊王維中之後，成為去年選秀會第2位在一軍先發投手。今天主投5局，用了96球，被敲出8支安打，有4次三振，2次觸身球，失4分都是自責分。
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