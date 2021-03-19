總統籲國民黨說明是否支持重啟核四　勿模糊焦點

總統蔡英文今天表示，國民黨對核四提出許多看法，卻一直無法回答最核心的問題：到底支不支持重啟核四？她的立場很清楚就是核四不應該重啟，請國民黨也說清楚立場，不要再模糊焦點。

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蔡總統今天在臉書發文表示，2014年4月27日，因為民間對核四安全性和核廢料最終處理的疑慮太大，前總統馬英九在和國民黨籍縣市長會商後，終於宣布核四封存。當時的縣市長，有些還活躍在政治舞台，相信他們也都記得當年對核四的立場。

總統說，核四不只不安全，也會產生更多難以解決的核廢料。根據台電公司估計，現有的核一、核二、核三廠，從運轉到除役，總共會產生74萬桶低階核廢料，以及5048公噸使用過的核子燃料（高階核廢料）。

蔡總統表示，這些核廢料所含有的放射性元素，半衰期從數萬年、數十萬年，甚至到上百萬年都有，對人體健康和自然環境都可能造成負面影響。這也是為什麼至今沒有任何一個縣市，敢違背民意，啟動地方性公投，設置核廢料的永久處置場。

「為了台灣的下一代，我們都不應該因為一時的利益，而製造出更多核廢料。」總統說，她的立場很清楚：核四不應該重啟。請國民黨也說清楚立場，不要再模糊焦點。

此外，國民黨主席江啟臣昨晚透過臉書提及，2006 年4月27日媒體頭版明確指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完」。民進黨發言人簡舒培下午透過新聞稿表示，當年因為國民黨做出要求復建核四的決議，要當時的民進黨政府必須繼續執行相關預算，所以不要再用去脈絡化、斷章取義的方式，誣控民進黨跟蔡總統。

她說，2001年時立法院做出「復建核四」決議案，當時表決贊成核四復工的立委有洪秀柱、韓國瑜、朱立倫、朱立倫的岳父高育仁及江啟臣的岳父劉盛良。如果江啟臣還想閃躲對於重啟核四的態度，可以去問問當時支持核四復建的劉盛良。