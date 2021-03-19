譏蔡英文亂吐口水 國民黨：核四重啟人民決定
記者張志康/綜合報導
2021-03-19 22:23:38
近日國內政壇焦點由藻礁公投轉移至核四議題上，今（19）日總統蔡英文在臉書發文要國民黨回答是否重啟核四，國民黨文傳會副主委鄭照新則拿出蔡英文2011年受訪影片直指說謊，並表示核四重啟與否，應由人民公投決定。
蔡英文今日在臉書發文，表示自己的立場很清楚，就是核四不應重啟。並要求國民黨回答最核心的問題：到底支不支持重啟核四，不要再模糊焦點。國民黨今日公布一段蔡英文於2011年受訪影片，時任民進黨主席的她表示，支持核四續建不商轉，她表示，需考慮違約金、社會成本，還有社會對非核家園的共識，若是強力停建恐引發社會憤怒，希望非核家園不要引發過度爭議，所以她主張種種因素考量下，核四興建但不運轉，未來不論是國民黨或民進黨能處理成本問題與社會成本，核四問題可以再考慮。鄭照新表示，最近民進黨不斷拿核四議題，左打在野黨、右打民間環團，從影片中可以發現，當時擔任民進黨主席的蔡英文，就公開表示支持續建核四，蔡總統再次打臉蔡主席，難道在野時期的民進黨也是被迫支持續建嗎？與其一直把問題拋給國民黨，還不如請蔡總統向全民說清楚講明白。鄭照新強調，前總統馬英九任內封存核四，就是為了保留能源選項，讓全民能夠自己決定是否重啟，而核四是否重啟的公投案已經成案，8月28日公投日，就將由全民決定到底核四該不該重啟。國民黨一貫的立場就是尊重民意，也呼籲民進黨能夠尊重公投結果，不需要在此時此刻亂吐政治口水。