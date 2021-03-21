挺朱立倫入總統府？呂秀蓮澄清：是玩笑話

前副總統呂秀蓮昨（20）日在親友婚禮致詞時，語出驚人地表示：「換朱立倫進總統府了！」不過，今天呂秀蓮在新書發表會上則解釋「是玩笑話」。

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國民黨前主席朱立倫昨晚出席大外甥婚禮，而朱立倫的「姨婆」呂秀蓮也到祝賀，兩人難得同框。呂秀蓮致詞時表示：「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了！」

不過，呂秀蓮今天在新書發表會前也針對「挺朱入府」的言論做出澄清，強調只是玩笑話。對朱立倫的表現如何等問題，呂秀蓮直言「不重要」並拒絕評論。