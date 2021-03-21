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挺朱立倫入總統府？呂秀蓮澄清：是玩笑話

記者劉育辰／綜合報導

2021-03-21 12:10:32｜2021-03-21 12:15:21

呂秀蓮
▲前副總統呂秀蓮在婚宴致詞時提到「換朱立倫進總統府」引發關注。（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）

前副總統呂秀蓮昨（20）日在親友婚禮致詞時，語出驚人地表示：「換朱立倫進總統府了！」不過，今天呂秀蓮在新書發表會上則解釋「是玩笑話」。

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國民黨前主席朱立倫昨晚出席大外甥婚禮，而朱立倫的「姨婆」呂秀蓮也到祝賀，兩人難得同框。呂秀蓮致詞時表示：「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了！」

不過，呂秀蓮今天在新書發表會前也針對「挺朱入府」的言論做出澄清，強調只是玩笑話。對朱立倫的表現如何等問題，呂秀蓮直言「不重要」並拒絕評論。

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